El lunes pasado, Omar García Harfuch se registró como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México.

García Harfuch recién renunció a su cargo como secretario de Seguridad Ciudadana en la capital para buscar dicha candidatura. Sin embargo, como parte de su trayectoria en el servicio público, en el 2014 era integrante de la División Gendarmería del la Policía Federal, en el año en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.

El papel que el exsecretario de Seguridad jugó en el 2014 se encuentra bajo la mira por su más reciente candidatura.

"Está en el reservado", dice Encinas sobre García Harfuch y el caso Ayotzinapa

Ayer, durante la presentación del segundo informe de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el encargado de ese trabajo y subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, habló a pregunta expresa de un reportero sobre el papel de García Harfuch en aquel momento.

Alejandro Encinas. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Está tanto en el primero, como en el segundo informe en donde evidentemente no están los nombres completos. Sí aparece. Está en el reservado, está. Así de concreto”, dijo Encinas sobre la participación de García Harfuch en el caso Ayotzinapa.

"No tuve intervención alguna" en caso Ayotzinapa, dice Harfuch

Tras las declaraciones de Encinas, el mismo García Harfuch salió a aclarar su papel en aquel momento. “En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio, sin abordar temas de investigación. Lo anterior puede corroborarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones”, declaró.

Precisó que nunca tuvo la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo; sino que simplemente participó, junto con otros servidores públicos, federales, estatales y municipales, en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos.

"Es temporada de buitres", dice Mario Delgado a Encinas

Posteriormente fue Mario Delgado, dirigente de Morena, quien habló sobre los dichos de Encinas y puntualizó que “estamos ya en época electoral” y no es de extrañarse que las y los compañeros del partido que aspiran a un cargo de representación popular, como es el caso del ex secretario de Seguridad Ciudadana”, sean objeto de ataques y campañas negras.

“Es temporada de buitres, que nadie se extrañe que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros y compañeras del movimiento", agregó.

Líder nacional de Morena Mario Delgado en conferencia de prensa. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Hasta ahora no hay pruebas de la participación de García Harfuch en la construcción de la “verdad histórica” de Ayotzinapa: AMLO

En el marco de las declaraciones de Encinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se puede juzgar a nadie sino hay pruebas de eso. “Ya se sabia sobre estas reuniones están hasta grabadas y participaban pues funcionarios del gobierno federal, el gobernador de ese entonces en Guerrero, y otros funcionarios. (….) lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en un reunión si no hay pruebas más que eso.

“Hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo. Hasta ahora en lo que yo he visto nada, no hay nada más que la participación en esas reuniones”, declaró.