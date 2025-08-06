Ratificado recientemente como cónsul general de México en Dallas, Texas, Luis Rodríguez Bucio debutó en el cargo diplomático, sin tener experiencia.

Rodríguez Bucio, quien en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue comandante de la Guardia Nacional y subsecretario de Seguridad, sostuvo sus primeros eventos públicos, entre ellos un encuentro con líderes comunitarios en Texas.

Durante el diálogo se abordaron retos, áreas de oportunidad y propuestas para fortalecer la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en beneficio de la comunidad mexicana.

El cónsul Rodríguez Bucio estuvo acompañado de Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

También participó en la 2025 Infrastructure Summit de The North Texas Commission y la US-Mexico Chamber of Commerce.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que "ya llegaron los nuevos cónsules", a quienes pediría un informe de las personas mexicanas en sus representaciones.

A su llegada al consulado, Rodríguez Bucio aseguró que asumía el compromiso con "orgullo" y "compromiso": "Es un honor llegar a esta representación consular, al servicio de una de las comunidades mexicanas más grandes y dinámicas en los Estados Unidos".

Aseguró que llega con el mandato de "poner a la comunidad al centro de nuestro trabajo", con una atención cercana, eficaz y permanente.

