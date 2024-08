La diputada federal electa de Movimiento Ciudadano (MC), “Macky” González Franco, llegó este miércoles 28 de agosto al recinto legislativo de San Lázaro para hacer su registro oficial como congresista de la 66 legislatura.

Tras recibir su credencial, la atleta de alto rendimiento y exparticipante de "Exatlón" aclaró que no pretende que se le vea como una “estrella de televisión”, pues llega con una agenda sólida, cuya bandera serán la cultura física y deporte, y con la meta de masificar su práctica en México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la atleta de 35 años de edad puntualizó que también buscará combatir el sedentarismo en el país.

“Soy Macky González, vengo de una carrera muy repentina y exitosa en los medios de comunicación, pero mi vida es el deporte, siempre lo he practicado, vengo de una familia que se dedica al deporte por completo, y este me ayudó, me caracterizó y me forjó como persona, entonces estoy convencida que seré una voz importante en esta legislatura”, señaló.

González Franco, quien ha sido multimedallista nacional en pruebas de pista, explicó que Movimiento Ciudadano le abrió las puertas para representar una causa que durante varios sexenios no ha sido atendida con el empeño que se requiere: La cultura física y el deporte.

“Estamos en un momento muy importante, en los próximos años vamos a ser sede del Mundial, obtuvimos el lugar número 65 en Juegos Olímpicos y debemos trabajar en ello, pero además tenemos los índices de obesidad y sobrepeso más altos, entonces, es evidente que estamos ante una crisis de cultura física y deportiva y se tiene que abanderar esta causa”, expresó.

La congresista, quien además es licenciada en comunicación por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y maestra en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, adelantó que buscará integrar la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, y no se descarta para buscar la presidencia de ese órgano legislativo.

“Voy a impulsar el tema con todas mis fuerzas, porque cuando entendamos que la actividad física y la cultura del deporte pueden ser trajes a la medida para darle solución a diferentes problemáticas que nos están aquejando como sociedad, vamos a darle el respeto que se merece a esta causa.

“Soy la persona más preparada y con el conocimiento del tema, con una agenda legislativa perfectamente trabajada, con un equipo sumamente competente y me siento plenamente capaz de asumir esta responsabilidad, en coordinación con la bancada naranja”, expresó.

Macky González agregó que buscará el diálogo sin distingo de partidos ni colores para lograr consensos con las mayorías en pro del bien mayor, pero adelantó que por ningún motivo buscaría cambiar de camiseta.

“Promoveré 100% el diálogo, para mí es fundamental, lo único que quiero es que se visibilice mi causa, y aclarar que yo tengo la camiseta muy bien puesta de Movimiento Ciudadano y es aquí desde donde daré la batalla por el acceso a una vida saludable”, dijo.

