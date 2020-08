De comprobarse acusaciones contra Guevara, se castigarán: AMLO

Cajeme, Sonora.- Al confirmar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a Ana Gabriela Guevara por presuntas irregularidades al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que se confirmen estas acusaciones, se castigará con las sanciones correspondientes, puesto que “no soy tapadera de nadie”, pero pidió no realizar linchamientos políticos.

“(El caso) lo está viendo la Secretaría de la Función Pública, es un proceso legal. Hay que tener en cuenta que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos.

“No se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamiento político, tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea”.

“Yo no llegué a la Presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones de complicidad con nadie, tenemos que actuar con rectitud, pero también no adelantar vísperas y no politizar los asuntos, los casos”.

En conferencia de prensa desde las instalaciones del 60 Batallón de Infantería y acompañado de Claudia Pavlovich, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no fabricará delitos a nadie, puesto que el que tenga culpa será castigado, “pero no vamos a hacer como sucedía anteriormente, que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios, a los opositores, eso no”.

“Ya venimos de muchos años de lucha; a mí me desaforaron de manera injusta, me querían meter a la cárcel y me fabricaron un delito; imagínense si yo, siendo presidente, voy a actuar de la misma manera. De ninguna forma, esto tiene que cambiar, pero sí hay delito y la autoridad así lo decide, tiene que castigarse a la persona”, dijo.

grg