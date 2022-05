Critica Cárdenas la falta de un proyecto de nación

El gobierno actual y los partidos políticos nunca han presentado un proyecto de nación, por lo que no existen propuestas ni programas para el crecimiento económico sostenido, ni tampoco frente al rezago social, ni mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e inseguridad.

Así lo aseveró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la presentación de su libro Por una democracia progresista, en el que destacó que no existe continuidad en las políticas públicas a largo plazo y —por el contrario— se privilegia la improvisación y las ocurrencias.

En el Club de Industriales, mencionó que en su publicación plantea que se debe formular un proyecto de nación que se pueda construir entre todos, en el cual prevalezcan con plenitud el Estado de derecho, una economía en crecimiento y la ampliación de las capacidades de la educación superior, además de la erradicación de la pobreza y la delincuencia.

“A mí me preguntaban que qué es la 4T y yo no sé que responder”, señaló para poner como ejemplo que se carece —en la actualidad, pero también en otros gobiernos— de un plan de desarrollo que no sólo sea de buenos deseos, sino efectivo, con una perspectiva de 20 o 25 años, con rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso y con revisiones anuales.

“De lo contrario, sólo habrá respuesta a los problemas coyunturales con ocurrencias”, dijo el excandidato presidencial.

Cuestionado por los asistentes sobre si existe riesgo en los avances democráticos con la forma de actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó: “Yo no creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese sentido sí estaría en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado”.

También se planteó la posibilidad por parte de los asistentes de ir perfilando a un grupo de notables que analicen una posible candidatura presidencial para 2024, lo cual rechazó llevar a cabo en ese foro, y “si alguien lo está buscando, que nos diga antes por qué quiere ser, para ver si le damos nuestro apoyo”.

Insistió en que todos los que pensamos en hacer el cambio en el país debemos hacerlo en colectivo y no en pequeños cenáculos para encontrar soluciones. Reconoció que el país ha tenido una era de desarrollo distorsionado en las épocas neoliberales, con una fuerte exclusión de la riqueza, con deterioro de servicios públicos, y ello se mostró en la pandemia con el deterioro del sistema de salud.

Dijo que actualmente no se ven recursos suficientes para un sistema de salud medianamente eficiente; todos los días vemos escasez de medicina, hay convocatoria tardía para médicos y ni siquiera se sabe dónde hacen falta y qué especialistas.

Cárdenas expuso que también la pandemia evidenció las deficiencias en el sistema educativo, con una educación primaria medianamente cubierta, un jardín de niños donde hay enormes huecos y deserción en secundaria y preparatoria.

Es evidente que se requieren más recursos para las universidades. Indicó que en el país no ha existido, no se ha construido una vida democrática con pleno respeto a los contrarios.

“No hubo capacidad para desarrollar una vida partidaria, en realidad no lo tenemos aún y no se dio una confrontación de ideas, un debate ideológico de un proyecto de nación”.

Consideró que la falta de formación de cuadros con conciencia democrática es la causa de que no exista continuidad en programas a largo plazo que permitan consolidar logros, porque cada nuevo gobierno busca destruir lo que hizo el anterior.