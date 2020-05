Con 89 defunciones más que este viernes, México suma 2 mil 061 decesos por Covid-19, informó Hugo López –Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En cuanto a casos positivos, mencionó que hasta este sábado se contabilizan 22 mil 088, de los que 6 mil 580 están activos; es decir, son los que contribuyen a nuevos contagios.

El funcionario dijo que existen 14 mil 536 casos sospechosos; 57 mil 167 han sido descartados y en total se han estudiado a 93 mil 791 personas.

De los 6 mil 580 casos que se encuentran activos, destacó que Veracruz mantiene una actividad intensa, con más de 500 casos acumulados y se equipara con

Tabasco. Destacó que la mayor carga de contagios aún se centra en el Valle de México, Culiacán y la zona norte de Baja California.

Sobre las defunciones, señaló que 2 mil 061 han sido confirmadas por Covid-19, mientras que 170 están en proceso de estudio; sin embargo, resaltó que existen diferentes mecanismos para identificar las causas de muerte en un paciente con sospecha de coronavirus.

“Lo ideal es que sea mediante la prueba diagnóstica, pero por muchas razones puede ocurrir que no se haga, en los primeros minutos de muerte se puede tomar muestra biológica, pero si no se pudo, existe el dictamen médico”, dijo.

Respecto a la ocupación hospitalaria, el subsecretario de Salud indicó que de las 14 mil 368 camas Covid que existen en el país, 5 mil 930 están ocupadas y que en el marco de la Fase 3, el reto principal es que no se saturen las unidades médicas.

“Hemos dicho, y lo recuerdo una y otra vez, que la manera de lograrlo es quedarnos en casa, lo que ocurre en la comunidad repercutirá en hospitales, si las personas no se quedan en casa en sus comunidades habrá alta transmisión”, resaltó.

Puntualizó que en la Ciudad de México existe una ocupación de 68% en camas generales y en Baja California 61%.

En cuanto a camas críticas o de terapia intensiva a nivel nacional, hay una ocupación de 24%, por lo que queda 76% de disponibilidad. En la capital del país 64% están ocupadas y resta 31%, Sinaloa tiene una ocupación de 58% con 42% libre y Baja California tiene 52% de camas ocupadas.

Tras lamentar los hechos ocurridos en el Hospital General Las Américas, en Ecatepec, el subsecretario mostró preocupación porque la sociedad piense que el Covid-19 no es una enfermedad grave y que incluso se afirme que en los hospitales se toman acciones en contra de los pacientes para que estos pierdan la vida.

“No quisiéramos que nadie pierda la vida, en el video difundido, nos mostraba a la familiar directa y decía ´yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió´.

Empezó a circular la idea de que hubiera una acción dirigida para que la persona perdiera la vida y eso me parece fuera de toda posibilidad, los hospitales son centros de atención y no de daño. No se identifica al covid como una epidemia grave y espero que eso no esté involucrado con la desinformación”, dijo.

Otra situación que consideró preocupante es que las personas que ingresaron al Hospital de las Américas abrieron las bolsas en donde permanecían los cadáveres de sus familiares, lo que puede ser un foco de infección.

“No es deseable que exista una manipulación no estructurada de los restos fúnebres. Al no tener conciencia o conocimiento de esta situación, de pensar en el ´yo lo traje bien y murió´, pero puede pasar que en pocos minutos una persona aparentemente en buen estado pierda la vida, entonces ahora con el vídeo, preocupa que

pueda haber una infección por la manipulación del cuerpo de la persona que perdió la vida”, indicó.