El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó para hoy a los integrantes de su gabinete legal y ampliado a una reunión en Palacio Nacional para definir los cambios de funcionarios que habrá en la última etapa de su gobierno, y no se descartan más renuncias en su equipo cercano.

Detalló que no sólo se tiene que hacer el relevo en las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), cuyos titulares (Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, respectivamente) decidieron separarse del cargo para contender por la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024, sino también para quienes buscarán una candidatura como gobernadores y legisladores.

Señaló que quienes alcen la mano para buscar cargos de elección popular el próximo año, “ya nada más voy a querer ahí la cartita [de renuncia]”.

“Como la vida pública tiene que ser cada vez más pública y no tenemos nada que ocultar, ni nada de tapadismo y misterios, mañana voy a tener una reunión con todo el gabinete como a las 11:00, 12:00, no sé exactamente, pero es una reunión con todo el gabinete ampliado. Además, aprovecho para invitarlos, porque a todos se les está invitando, pero no vaya a suceder de que alguien no asista o no se entere.

“Entonces, la reunión de mañana es para decirles: ‘A ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidato?’ Porque eso también es legítimo; sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios. Ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso, gubernaturas o lo que se tenga que elegir. Esto es un ejercicio.

“Bueno, ya lo que les iba a decir mañana ya se los dije, entonces ya nada más voy a querer ahí la cartita [de renuncia]”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que en el encuentro con su equipo les agradecerá su apoyo por lo que están haciendo en coordinación con el pueblo, pues, indicó, no se puede transformar sin él.

“Lo que voy a hacer es pues agradecerles mucho por todo lo que están haciendo, porque primero el pueblo... con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada, eso hay que tenerlo claro. No se puede transformar sin el pueblo, no se puede transformar con la oligarquía, no se puede transformar con los medios de información, no se puede transformar con los intelectuales orgánicos, no, no, no. Se transforma con el pueblo. El pueblo es el motor del cambio, el pueblo es el que sostiene”.

Posibles salidas

Se prevé que en esta reunión se presenten algunas renuncias de secretarios y directores para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la gubernatura de al menos seis estados para el próximo año.

Se mencionan los nombres de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar (SB), y Luisa María Alcalde, titular de Trabajo (STPS), para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), ha mostrado su interés por competir por la candidatura del partido guinda y sustituir a Cuitláhuac García en 2024.

Por Morelos tienen la intención de buscar la gubernatura Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno, y Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional. En diversos municipios de la entidad morelense se han pintado bardas y colgado banderines promoviendo a ambos funcionarios.

Para obtener la candidatura de Morena para gobernador de Tabasco, estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, es probable que Javier May, actual director de Fonatur y encargado del Tren Maya, alce la mano.

También ha trascendido que el actual director general del IMSS, Zoé Robledo, busque la candidatura para gobernar su natal Chiapas y sustituya al actual gobernador, Rutilio Escandón Cadena.

Mientras, en Guanajuato, el titular de Profeco, Ricardo She- ffield, y Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), buscan arrebatar al PAN la gubernatura para que por primera vez gane un partido de izquierda en ese estado.