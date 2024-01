Para el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, el control del crimen organizado en la venta de medicamentos, es una muestra clara de que en México se vive un Estado fallido.

“Es una muestra nada más del control que el crimen organizado tiene del Estado. Todos sabemos que ya controla las rutas en el Estado de México, todos sabemos que controla que prácticamente todo el agro en Michoacán, todos sabemos cómo controla la pesca el Mar de Cortés; o sea, este es simplemente un ejemplo más de cómo la 4T es el gobierno que le cedió las decisiones de facto al crimen organizado, entonces, para nosotros esto es un Estado fallido, esto es algo verdaderamente delicado”, puntualizó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Este martes, El Gran Diario de México dio a conocer que las extorsiones del crimen organizado en algunas localidades de la Tierra Caliente, en Michoacán, se extendieron al ramo farmacéutico, donde los pobladores tienen que pagar hasta cuatro veces más del costo real de los medicamentos, debido a que los grupos delincuenciales se han apoderado de la comercialización de productos en dicha industria.

Lee también Controla crimen venta de medicinas en Michoacán

Al respecto, Romero Herrera adelantó que interpondrán un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal una explicación sobre el tema, y detalló que en días posteriores interpondrán las denuncias correspondientes.

“Nosotros a raíz de esta de esta publicación vamos a hacer un análisis profundo, casi te puedo asegurar que como frente, o sea, no solo PAN, habrá un acuerdo para emitir un punto de acuerdo en donde en donde se exija una aclaración al respecto de esto, y no solo eso, vamos a denunciar, vamos a ejercer todas las herramientas legales que existan para impedir que esto se siga dando, porque al final quien acaba siendo perjudicada es la gente, esto se convierte en un mercado negro y siempre en un mercado negro, cuando no existe reglamentación, lo que existe es la ley de la selva, en términos económicos imponen un precio y es una de las consecuencias, y el que acaba jugándose su salud y la de sus seres queridos, pues es la ciudadanía”, concluyó.

Lee también Diputados exigen comparecencia de Rosa Icela Rodríguez; piden que explique control del crimen en venta de medicinas





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr