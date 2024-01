Un bloque de consejerías expresó su desacuerdo contra la resolución del Tribunal Electoral (TEPJF) sobre los nombramientos internos del Instituto Nacional Electoral (INE), que revoca los plazos y requisitos para que la presidencia designe encargados de despacho.

La decisión de la Sala Superior, dejó sin efectos el mecanismo aprobados por una mayoría del Instituto, a fin de destrabar la falta de titulares en las Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas ante la falta de propuestas y consenso.

La consejera Dania Ravel señaló que las modificaciones de la Sala Superior violan el reglamento interior del INE, que señala que la encargaduría de la Secretaría Ejecutiva solo puede elegirse entre titulares, no otros encargados de despacho.

"Eso para mí tiene una razón de ser, que es el hecho de que esa persona que ya es titular de una Dirección Ejecutiva, ya pasó por un proceso de revisión de su perfil, y alcanzó el consenso para estar en ese cargo. Entonces, con eso garantizas también que quien esté en una encargaduría en la Secretaría Ejecutiva, aunque sea nada más encargado, por la relevancia del cargo haya tenido también el consenso del colegiado", sostuvo.

El consejero Martín Faz, consideró que es mejor que María Elena Cornejo permanezca como encargada de la Secretaría Ejecutiva, y calificó como un exceso las modificaciones del TEPJF.

"Nuestro mecanismo lo que buscaba justo era crear un espacio para un diálogo y para ir mejorando la colegialidad, que es algo a lo que yo he insistido mucho desde que llegué aquí. Esto desafortunadamente no ha ocurrido del todo, por distintas razones", reconoció.

La consejera Carla Humphrey, dijo que no hay certeza sobre el tiempo que pueden permanecer las encargadurías, por lo que hizo votos para poder dialogar y acordar buenos perfiles para las áreas acéfalas.

“Me parece una muy cuestionable sentencia. Además, me parece muy curioso que personas que hayan trabajado en el IFE, que sepan cómo opera el IFE que sepan lo importante de la colegialidad del INE pues emitan una sentencia con estas características; si no estaban de acuerdo con el mecanismo podrían haber revocado lisa y llanamente sin ponerse creativos e inventar cosas que no están en ley”, consideró.

Por su parte, la consejera Norma de la Cruz, quien votó en contra del acuerdo inicial, aseguró que hay apertura al diálogo con la presidenta Guadalupe Taddei.

"Quien no esté de acuerdo, pues va a haber vacantes y si cree que sabe más, cuando esté en el Tribunal, yo como consejera, pues asumo lo que nos diga el Tribunal", apuntó.

















