El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y el presidente del PAN, Marko Cortés, se confrontaron nuevamente y continuaron su pleito por el aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien siendo opositor ha apoyado la reforma judicial y el resto de las iniciativas que impulsa la 4T.

Durante la sesión en la que se discute la reforma de “supremacía constitucional”, el líder morenista volvió a acusar al PAN de apropiarse indebidamente de los recursos presupuestales que le corresponden a Yunes como legislador.

Marko Cortés negó que se hayan quedado con ese dinero y se comprometió a entregárselo al senador veracruzano. El dirigente panista reviró a Adán Augusto López reiterando que Morena sumó a su bancada al senador Yunes con amenazas hacia su familia.

“Yo le diría el clásico del cantautor mexicano Juan Gabriel. Usted me pedía ayer pruebas de que coaccionó a un compañero, es obvio que no tengo pruebas pero el cantautor mexicano decía que lo que se ve no se pregunta y es más que claro y es obvio, coordinador, lo entiendo y seguramente el compañero legislador va a decir que no hubo ningún tipo de presión, seguramente va a decir aquí que nunca presionaron con órdenes de aprehensión a su padre, a su madre, a sus hermanos, y no me extraña, porque es como cuando un criminal te tiene con la pistola en la sien, va a decir lo que ustedes le pidan”, indicó.

Miguel Ángel Yunes pidió la palabra para acusar al presidente del PAN de atacarlo cobardemente sin que estuviera presente en el salón de sesiones. El legislador por Veracruz rechazó que haya sido presionado para votar en favor de las reformas de la 4T.

“No entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia por lo que yo pienso. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado, he votado en conciencia y en favor de México, he votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, he votado porque creo que México requiere de un cambio de rumbo”.

Yunes dijo que es deshonesto hablar de democracia cuando la actitud del PAN ha sido “absolutamente antidemocrática, porque por votar en conciencia han decidido separarme de la bancada y expulsarme del partido, y lo que voy a hacer es que les voy a responder con la ley en la mano, les voy a contestar y el tribunal me dará la razón y los dejaré en un verdadero ridículo”.

