Luego de que se diera a conocer el secuestro de 16 trabajadores de la secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a quienes realizaron este delito.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador expresó: “Pero lo mejor es que los liberen; si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”.

Inmediatamente después de sus dichos, el Presidente presumió que ya está a la venta un AMLITO parlante que repite frases como “lo que diga mi dedito” y “me canso ganso”.

Tras su expresiones, usuarios de redes y políticos lamentaron lo que algunos calificaron como “burla”, por parte del presidente López Obrador.

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, arremetió con groserías contra López Obrador. En el programa de Atypical Teve, el exsenador panista refirió que México no se merece a un titular del Ejecutivo como el actual.

“Eso es lo que es, un ca… que le están enseñando cómo están sufriendo estos pobres que están agachados, están sometidos, están sobajados, sus familiares están sufriendo, están secuestrados, son una autoridad y se hace el ca…diciendo ‘los voy a acusar con sus papás, con sus abuelitos’, y luego sale su pin… muñequito ególatra (...) Ya no puede ser esto, no podemos soportarlo, no podemos aceptarlo, no podemos verlo como algo cotidiano.

“Si ya estamos viendo la muerte como un paisaje cotidiano, no podemos aceptar que un miserable, que no le duele el dolor ajeno como es López Obrador siga en sus mañanera cagándose de la risa de todos nosotros, esto ya estuvo suave ”, declaró Lozano.

“Esto es una burla para las y los mexicanos!!”, expresó Verónica Juparez Piña, coordinadora nacional de Nueva Izquierda del PRD.

“López Obrador es el único Presidente que bromea con la muerte, la violencia e inseguridad. Nunca se había visto a un Presidente que ante un secuestro de elementos de seguridad, riendo dijera que si no los liberan, los va a acusar con sus papás”, expresó la diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera.

López Obrador es el único Presidente que bromea con la muerte, la violencia e inseguridad.



— Lorena Piñón Rivera (@lorenapignon_) June 29, 2023

“AMLO el humanista, el que quería que lo nominaran al premio Nobel de la paz, pero se ríe de las masacres y la única paz que pregona es acusar a los delincuentes con sus mamás y abuelitas”, expresó la usuaria de Twitter @Maria_Arnaiz_.

“El presidente se equivocó al bromear con que iba a acusar a los secuestradores, con sus papás. Fue insensible frente a 16 levantados en Chiapas. Insensible cuando hay miles de madres buscando a hijos desaparecidos. AMLO se equivoca”, expresó la periodista Yoelí Ramírez.