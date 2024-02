Con porra y “la mejor abogada”, AMLO garantiza atención a cafetaleros de Veracruz “No hay presos políticos en este gobierno, no hay represión, no hay tortura, no hay espionaje, no ha censura, no hay masacres", dijo López Obrador

López Obrador en su conferencia del 14 de febrero. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL