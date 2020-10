Con negativa de registro, inició régimen autoritario: Margarita Zavala

La excandidata presidencial independiente y presidenta de México Libre, Margarita Zavala, aseguró que con la negativa de otorgarle registro como partido político a su organización inició un régimen autoritario y sigue pensando que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Margarita Zavala reconoció que sí tienen miedo por su integridad y ante la pregunta de si no temen que pudiera ser encarcelado su marido, Felipe Calderón, respondió que con la sumisión del Poder Judicial todo puede pasar, pero aseguró que el gobierno federal no tiene nada, a menos que le inventen, y adelanta que habrá defensa y por eso caminan dignamente.

Acusó que le da pena que al presidente López Obrador lo guíe el resentimiento, ya que México está perdiendo todo, pues, a pesar de ver que hay robo de medicinas, eliminación de fideicomisos y crisis de inseguridad y económica, sólo se pone a ver la manera de vengarse.

Acusó que sí hubo presiones del propio López Obrador a los magistrados del Tribunal Electoral para que no le otorgaran registro a su organización y lamentó esta sumisión. No descarta acudir a instancias internacionales para alertar el autoritarismo que hay ahora en México.

Rechazó que vaya a buscar una candidatura por el PAN o por algún otro partido de oposición en 2021, y dijo que seguirá al frente de México Libre, pero precisó que sí habrá diálogo con la oposición.

¿De qué manera calificar el fallo del tribunal?

—Lamento mucho la decisión del tribunal, estoy verdaderamente decepcionada, pero con la mirada al futuro. Fue un descaro, un cinismo lleno de contradicción, de incongruencia. No nos ha notificado la resolución, espero que no tenga que revisarla a ver si es cierto que pusieron lo que dijeron, pero es totalmente contraria a derecho. Tú no puedes tener un criterio distinto para una organización que para otra, y esto claramente respondió a otros intereses. Nosotros hicimos bien las cosas, las hemos explicado una y otra vez, les llevamos toda la documentación, en donde evidentemente identificaba a los donadores en su propio proyecto y, sin embargo, seguían sosteniendo lo que era pura mentira.

¿Las presiones vinieron de Andrés Manuel?

—En sí no tengo duda de que hubo una presión del Ejecutivo. ¿La tengo que probar? No, no la tengo que probar. ¿La puedo probar? No, tampoco, pero cuando yo veo lo que está pasando no me queda ninguna y cuando veo sus resoluciones totalmente contrarias a derecho, incongruentes, inconsistentes, que hasta pena les daba en la expresión corporal, pues claro que hubo una presión poderosa, que hicieron mal al seguirla. Esa es una obediencia anticipada, es una obediencia voluntaria, es en realidad un autoatentado a su propia libertad, que le hace mucho daño a México y que no tendrían por qué ha-ber obedecido.

¿Considera que hubo una vendetta de AMLO?

—Por supuesto que él obedece a muchos rencores. Lo lamento porque él es Jefe de Estado y debería comportarse como tal, pero eso va mucho más allá de que si es Margarita o si es Felipe, nada más porque pensamos distinto. Vi que también utilizó los instrumentos del Estado para atacar a intelectuales. Utiliza los medios de comunicación para pegarles a empresarios. Ojalá ya la gente se dé cuenta con esto de en dónde estamos.

¿No temen que Felipe Calderón pueda ser perseguido políticamente y encarcelado?

—En primer lugar, esa es sólo la intención, pero, ¿que no la Corte le había cambiado la pregunta?, ¿por qué no la Corte le dice algo?