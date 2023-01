Con llamado a la unidad, Ricardo Anaya lanza su primer video de 2023

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya retomó la publicación de sus videos semanales. En el primero de 2023, llamó a la unidad y a la no división.

"Nos necesitamos todos para avanzar juntos. La división destruye, mientras la solidaridad construye”, declaró.

El líder panista compartió un relato sobre una antropóloga de la Universidad de Columbia, a quien uno de sus alumnos le preguntó: ¿cuál es el primer signo, la primera señal de civilización en una cultura?



“Y pues obviamente el estudiante esperaba una respuesta sobre el hallazgo de herramientas para cazar, pinturas rupestres o algo por el estilo”, explicó Anaya, "pero sorprendentemente, la profesora le respondió que la primera señal de civilización es un fémur (el hueso más largo que tenemos los humanos) en un esqueleto humano, pero con signos visibles de que estuvo roto y sanó. Un fémur roto que sanó”.



Lee también Una entrevista blindada y a toda velocidad; AMLO y Biden pasan más de una hora en "La Bestia"

“Y me gusta mucho la explicación”, continuó Anaya, “porque resulta que en el mundo animal, un hueso roto de ese tamaño, pues equivale a la muerte, porque el animal no se va a poder mover, seguir a la manada, buscar comida, o sea no va a poder sobrevivir. Y, por lo tanto, un fémur roto en un humano hace miles de años, que pudo sanar, significa necesariamente que alguien estuvo ahí para ayudar, hasta que el hueso roto sanara y pudieran seguir su camino”.



“Esa es la gran lección: la primera señal de civilización es la solidaridad, el servicio al prójimo, la ayuda para sanar y seguir juntos el camino”, enfatiza Anaya, y agrega: “Creo que hoy en México necesitamos recordar esa lección; recordar que sí nos necesitamos todos para avanzar juntos. Que la división destruye, mientras la solidaridad construye”.



Y concluyó: “Ojalá este año, que apenas va empezando, sea la oportunidad de recordar que la mejor señal de humanidad es nuestra capacidad de servir a los demás. Yo tengo mucha esperanza en que este sea un muy buen año. Les deseo lo mejor de todo corazón, y nos vemos la próxima semana”.

Lee también Las fotos y videos de Jill Biden con Beatriz Gutiérrez Müller y en la Basílica de Guadalupe

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr