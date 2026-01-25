Más Información

La Suprema Corte de Justicia de la Nación () anunció el relanzamiento de su canal institucional, “Justicia TV”, que ahora se llamará “Plural TV”, bajo la consigna de fortalecer la inclusión y accesibilidad para la audiencia general de un país plurilingüe como México.

“Este esfuerzo consolida al canal como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión entre los diversos sectores de la sociedad mexicana”, señaló el Alto Tribunal en un comunicado publicado este domingo.

De acuerdo con la SCJN, como acto emblemático de este relanzamiento y como “expresión de trabajo comunitario y solidaridad de origen prehispánico”, se realizó este sábado 24 de enero un concierto gratuito de Lila Downs, artista galardonada con siete premios Grammy.

“Su participación simbolizó la apertura de un canal de la SCJN más cercano, diverso y culturalmente vivo. Durante el evento, la cantante expresó “¡Que venga la justicia en México!”, destacando que no hay justicia sin música que la celebre”, resaltó el .

Indicó que el recital fue realizado en las instalaciones del canal ahora llamado “Plural TV”, lo que marca el cierre de una serie de transformaciones impulsadas desde septiembre de 2025, cuando asumió el nuevo Poder Judicial electo en las urnas.

Concierto “totalmente gratuito” de Lila Downs en las instalaciones de “Plural TV” el pasado sábado 24 de enero de 2026. Foto: Especial
La Suprema Corte mencionó que esta ceremonia de relanzamiento concluye la etapa de transición y consolida a “Plural TV”, un lugar desde la televisión habitado por todos y habitado por todas, enfocado en renovar la identidad y los contenidos del canal.

Durante la ceremonia, Mardonio Carballo, director general del canal, dirigió un mensaje en náhuatl en el que celebró el respaldo a esta iniciativa que va por transformar la , con énfasis en pueblos, comunidades y “personas históricamente marginadas por la justicia”.

El corte de listón contó con la presencia del ministro Irving Espinosa Betanzo; Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ); Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Claudia Valle Aguilasocho, magistrada del TEPJF y José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, en representación de Hugo Aguilar Ortiz.

