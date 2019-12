Compras públicas han generado ahorros de 200 mmdp: AMLO

Se está poniendo orden en las compras públicas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del esquema de compras consolidadas en la administración pública. Se generaron ahorros de 200 mil millones de pesos, aseveró esta mañana durante su conferencia.

El mandatario señaló que los procedimientos de compra se están ajustando en todos los casos, principalmente en entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Estamos desterrando la corrupción, en las compras que hace el Gobierno ha habido ahorros de 200 mil mdp. Se les podría hablar y rendir informes al director de Pemex y de la CFE, porque es en estas empresas donde ha habido ahorros, por eso tenemos disponibilidad de recursos para invertir", dijo.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción , López Obrador mostró un pañuelo blanco para señalar que hay "bandera blanca en corrupción" y desafió a probar que esto no es cierto.

"Que me digan si no es cierto. Estamos limpiando de arriba para abajo y no se permite la corrupción", dijo.

"Se acabó la corrupción, eso era antes. Estamos muy pendientes", agregó.

