El Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de su escaño, a fin de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial de 2024.

La licencia concedida surtirá efectos a partir de las 4 de la tarde del próximo viernes 16 de junio.

Al hacer uso de la tribuna por última vez, el político zacatecano aseguró que se va del Senado con las manos limpias, pues ejerció de manera honesta y transparente los recursos públicos de su grupo parlamentario.

“En el desempeño de mi función en esta legislatura solo percibí la dieta de 119 mil pesos, nunca una nota de consumo de restaurante, de avión o de hotel cargado al Senado”, subrayó.

Informó que a lo largo de su responsabilidad parlamentaria devolvió a las arcas de la Cámara Alta un total de 15 millones 670 mil 980 pesos: 6 millones 850 mil pesos de sus prerrogativas y 8 millones 810 mil 948 pesos, correspondientes a la contratación de personal, recursos de los que no dispuso, pese a que estaba en su derecho de ejercerlos.

Ricardo Monreal destacó que durante su gestión como líder de su bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, "le imprimimos a la República nuevas bases constitucionales y legales en materia de austeridad, combate a la corrupción, justicia social, separación del poder político y económico, nuevo sistema de bienestar, mayor participación ciudadana e igualdad sustantiva, acceso de las mujeres a la justicia y paridad de género, entre muchas otras".

Resaltó que en estos 4 años 9 meses de actividad legislativa, el Senado aprobó 36 decretos de reformas constitucionales, generó 45 nuevas leyes, de las cuales 39 son ya legislación vigente y seis están por ser aprobadas.

“Hemos modificado sustancialmente el sistema jurídico nacional, aprobándose en este periodo 651 decretos de reformas a diversos ordenamientos jurídicos vigentes”, indicó.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de todas las fracciones parlamentarios reconocieron la labor de Monreal Ávila.

Antes de la votación, ingresó al salón de sesiones el Mariachi Nuevo Juvenil Azteca para interpretar la "Marcha de Zacatecas" y las primeras notas de "El Rey".

La diputada del PAN Martha Estela Romo Cuéllar calificó de "payasada" que el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, permitiera ingresar al mariachi para despedir al senador Monreal.

"Ya darle entrada al mariachi, bajo su conducción, en donde no le permiten ni siquiera la conducción de la sesión, me parece una payasada y me parece muy lamentable que se permita en un recinto como en el que estamos el día de hoy"

