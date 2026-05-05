La Comisión Permanente del Congreso de la Unión prevé aprobar un punto de acuerdo para exhortar a autoridades estatales y municipales a resolver el conflicto social generado por las obras del desarrollo en Playa Las Cocinas, Punta de Mita, Bahía de Banderas.

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes, dijo que desde hace algunas semanas, habitantes de Punta de Mita se plantaron de forma permanente en la playa Las Cocinas, frente a un desarrollo turístico que se construye en ese sitio y que está provocando un severo daño ecológico en la zona.

Alertó sobre la situación en esa zona del país donde crece la tensión social y la preocupación ciudadana por la ausencia de diálogo y solución en un proyecto vinculado a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V., filial de Grupo DINE.

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De acuerdo a activistas y habitantes que piden la intervención de senadores y diputados, todo ello se da en el contexto de la disputa por el acceso público a la franja costera en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita. El activista Pepe Ávila, identificado como opositor a proyectos de desarrollo en la zona, denunció haber recibido amenazas y describió un entorno que considera adverso.

De acuerdo con su testimonio, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, le informó de la existencia de una carpeta de investigación en su contra. Posteriormente, señaló la presencia de vehículos sin identificación, vigilancia constante y la recepción de mensajes anónimos con advertencias. “Yo temo por mi vida… veo por todos lados camionetas polarizadas”, afirmó.

El caso se enmarca en una problemática más amplia relacionada con el acceso a playas. El artículo 27 constitucional establece que son bienes de uso común; sin embargo, en la práctica se han documentado restricciones, particularmente en destinos turísticos.

Datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales refieren que México cuenta con más de 12 mil kilómetros de litoral, cuyo aprovechamiento enfrenta disputas en zonas de alta plusvalía, como Bahía de Banderas.

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