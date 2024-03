La reunión de trabajo entre diputados que integran la Comisión de Vigilancia y el auditor superior de la Federación, David Colmenares, se tornó tensa luego de que las diputadas Inés Parra, de Morena, y María Elena Pérez-Jaén, del PAN, lo llamaron “auditor deficiente, ineficaz, negligente y solapador de la corrupción”, por lo que exigieron su renuncia.

La sesión inició en punto de las 10 horas; durante los primeros 40 minutos Colmenares Páramo presumió “fiscalización estricta” en las mil 762 auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2022, con montos por aclarar de 22 mil 892.1 millones de pesos e incluso un incremento en los pliegos de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), que pasaron de 987 en 2021 a mil 217 en 2022.

“Esto es, 23.3% adicional, pero además, de estos últimos 277, 23% son PRAS graves. En este sentido, en los últimos cuatro años se observa una tendencia creciente en el número de PRAS”, destacó.

Apenas concluyó su ponencia, salvo algunos aplausos aislados, se hizo el silencio y un grupo de personas se posó atrás de Colmenares Páramo con carteles que contenían las leyendas: “Colmenares, manipulador de la fiscalización” y “Sheinbaum tiene pendientes por aclarar 7,778 millones de pesos”.

Pérez-Jaén dijo que la ASF se ha convertido en un ente que, más que fiscalizar y auditar, “se ha dedicado a esconder y solapar actos de corrupción en la irregular actuación de un sinnúmero de actores públicos, en especial allegados al poder político del Presidente de la República”.

En el acto, acusó a Colmenares Páramo de bajar una auditoría de la SEP con el objetivo de no dar a conocer sus resultados, lo que fue reconocido el pasado 5 de marzo por el auditor especial, Agustín Caso.

“El auditor reconoció esta baja y respondió: ‘Yo no solicité la baja de esta evaluación ni es mi atribución autorizarla, es lo que puedo decir’, y esta confesión del auditor Agustín Caso es muy grave porque el único que está por encima de él y en consecuencia autorizó dar de baja una evaluación para no presentar sus resultados a la Cámara de Diputados es usted, David Colmenares, por lo que usted administra los informes de resultados a su conveniencia, o sea, manipula”, subrayó.

La panista también denunció favoritismo político de la ASF hacia quienes hoy son candidatas de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Dijeron que no hay observaciones en sus gobiernos; eso no es verdad. Sheinbaum Pardo no ha aclarado más de 7 mil millones de pesos en los últimos años. Usted, señor David Colmenares, es un manipulador de la fiscalización y el promotor de la opacidad”, sentenció.

En respuesta, Colmenares Páramo pidió al auditor de desempeño Hugo Tulio Félix Clímaco aclarar el tema.

Félix Clímaco reconoció que la auditoría de evaluación de la política educativa en el desarrollo de México se incluyó en el programa de fiscalización a la Cuenta Pública 2022, pero aseguró que no se publicó porque “las evaluaciones de política pública no se circunscriben al principio de anualidad, éstas son flexibles en su alcance temporal.

“El análisis corresponde al periodo 2012 a 2020; sin embargo, el 20 de abril de 2021 se publicó la nueva Ley General de Educación Superior, lo que implica un nuevo análisis, ya que sin éste la evaluación no tendría el valor originalmente previsto, por ese motivo fue que recalendaricé la realización de esta evaluación”, dijo.

Más tarde fue el turno de la diputada federal de Morena Inés Parra, quien lanzó a Colmenares Páramo: “Lo que usted diga o deje de decir aquí está rebasado por su pésimo desempeño. Usted se ha mostrado y demostrado como un auditor deficiente, ineficaz, negligente, un auditor que de manera sistemática está encubriendo la corrupción que se detecta en las auditorías”.

Al denunciar que David Colmenares hace fiscalizaciones a modo, la diputada también solicitó a la Comisión de Vigilancia fincarle responsabilidad administrativa.

“Es usted un auditor superior tramposo y solapador de la corrupción en México, de esta situación de evidente irresponsabilidad de hechos de encubrimiento tanto por parte del auditor Nemesio Ibáñez y de usted, auditor superior. En esta Comisión de Vigilancia ya se debería estar previendo el fincar responsabilidades administrativas a ustedes por negligentes y por ejercicio indebido de sus funciones”, declaró.

Ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, Parra también dio a conocer que hace unos días presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control en contra de Colmenares Páramo por presuntamente violar la Ley de Austeridad Republicana al haber remodelado el edificio de la auditoría con acabados de lujo.

“Por las obras suntuarias en la remodelación del edificio antiguo de la Auditoría Superior de la Federación de la calle Morelos y del piso 12 de las oficinas actuales de la Auditoría Superior de la Federación, del Ajusco-Picacho”, aseveró.