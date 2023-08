La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, rechazó los señalamientos de los consejeros de este organismo en el sentido de que no se sometió a discusión el Proyecto de Presupuesto.

"Las personas consejeras de esta Comisión Nacional dieron muestra, una vez más, de su actitud contraria a la observancia de la ley y de absoluta oposición y obstaculización al trabajo que desarrollamos en la actual administración. Un intento más por descalificar el esfuerzo de austeridad, transparencia y compromiso con el pueblo, que venimos desplegando desde noviembre de 2019", dijo.

En un comunicado, señaló que "es lamentable, sobre todo, su afirmación acerca de que para el Ejercicio Fiscal 2024, no se sometió a discusión el Proyecto de Presupuesto, lo que además de ser impreciso, deja de manifiesto su desconocimiento de la normatividad que rige a esta institución, toda vez que, por ley, dicho proyecto no está sujeto a su discusión, sino sólo a su opinión", expresó.

Dijo también que "es falso que el proyecto de Presupuesto ya se presentó a la Secretaría de Hacienda, esto no ha sido así hasta el día de hoy; es falso que la presidenta levantara 'unilateralmente' la sesión del Consejo, ya que al no aprobar el orden del día se suspende la sesión por no haber puntos que tratar, y fueron ellos los que votaron en contra del mismo.

"Es falsa también su afirmación de que 'se les impide' su responsabilidad de verificar la pertinencia de los gastos de esta Comisión Nacional, toda vez que nuestro proyecto de Presupuesto fue hecho público desde el mismo día de la sesión fallida, el 25 de agosto, y se encuentra disponible en la página oficial de la CNDH; y no sólo eso, sino que se les compartió a todos ellos vía correo electrónico en espera de sus comentarios o cualquier observación al respecto, y en lugar de emitir su opinión, responden con esta andanada de falsedades y calificativos", expuso.

Este martes, seis consejeros de la CNDH informaron que Piedra Ibarra incurre en graves violaciones a la normatividad, que les impiden llevar a cabo sus facultades constitucionalmente establecidas.

A través de un comunicado, acusaron que en la sesión ordinaria 423, celebrada el pasado 25 de agosto, en la que se discutiría el proyecto de presupuesto 2024 de la CNDH, Piedra Ibarra se negó a entregar la documentación correspondiente que se enviaría a la Secretaría de Hacienda, para que después fuera analizada en una sesión extraordinaria.

"Alegó que durante la sesión se haría una presentación del proyecto, ya que la ley no la obligaba a presentarlo con antelación al Consejo y, ante la petición de las y los consejeros, levantó unilateralmente la sesión y se retiró”, señalaron.

Argumentaron que durante la sesión Piedra Ibarra alegó “que eso no era su obligación pues esta información no formaba parte de la documentación que se debería hacer llegar al Consejo, pues la facultad de éste sólo era opinar sobre el mismo”.



