La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la clase política y a la sociedad para que en el marco de los procesos político–electorales que se avecinan, se apueste en todo momento por un debate de altura ética, de propuestas y de denuncia, haciendo a un lado la discriminación, el odio, la xenofobia, el antisemitismo u otras manifestaciones reprobables, “que en definitiva no tienen cabida en una democracia como la que estamos construyendo”.

Esto, luego de que el 22 de julio pasado, el exmandatario publicó un tuit en el que llamó a Claudia Sheinbaum “judía búlgara”; a Marcelo a Ebrard, “fifí francés”; a Gerardo Fernández Noroña, “extraterrestre”, y a Adán Augusto “de Transilvania”.

Tuit de Vicente Fox Quesada. Foto: Captura/ @VicenteFoxQue

En un comunicado, el organismo que conduce Rosario Piedra Ibarra reprobó los mensajes que recientemente difundió en su cuenta de Twitter el expresidente Vicente Fox Quesada al señalar que están cargados de “odio y discriminación”.

Dijo que “las declaraciones publicadas en fechas recientes por un expresidente de la República, dispuestas aparentemente en el marco del debate y la competencia política, se advierte que repercuten en una disposición generalizada hacia la descalificación, usando la xenofobia y, por otra parte, la discriminación en contra de las personas beneficiarias de programas sociales, en detrimento de sus derechos humanos”.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se posiciona sobre el impacto de estas manifestaciones en el actual contexto, y pone de manifiesto que el respeto de los derechos humanos y la dignidad lamentablemente no forman parte de la agenda ni del discurso de diversos actores políticos en la actual coyuntura, lo que constituye un serio riesgo para el ejercicio del debate y de la democracia misma”, señaló a través de un comunicado.

Precisó que el mensaje del expresidente, no abona a un debate político democrático basado en los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Expuso que resulta apremiante abordar los contenidos digitales con un tratamiento ético, donde no haya mercantilización del debate político y de las personas participantes en campañas, “pues en la mercadotecnia actual hay una tendencia a cumplir un rol como productos, donde la política se envuelve con frecuencia de retórica y se ha vuelto espectáculo, pero con frecuencia para lo único que sirve es para desviar la atención de lo verdaderamente importante”.

Indicó también que el mensaje de Fox Quesada “es violatorio de derechos humanos y nugatorio de la dignidad humana, tanto de las personas a las que señaló con su mensaje de odio, como de las personas pertenecientes a los colectivos aludidos, como la comunidad judía, las comunidades francesa y búlgara, y de todas y todos los mexicanos que queremos construir una democracia que favorezca la contienda de las ideas para mejorar nuestro país, con pleno respeto e inclusión a todas las personas y grupos.

“Lo anterior, sin menoscabo de que cualquier persona en la arena política debería abonar a ese debate con argumentos, incluso mediante la exposición de la corrupción, no apelando a frivolidades y ocurrencias que repercuten en detrimento de los derechos, las libertades y la dignidad humana”.

Externó que la discusión infértil y discriminatoria “no tiene cabida, ni lugar, y es necesario señalarla. El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula la unicidad e invisibilidad de la nación, así como su pluriculturalidad. Por eso, desde la CNDH sostenemos que ni el origen étnico ni migratorio, ni el credo, el “nombre y el apellido”, pueden ser motivo para excluir a quienes forman la unidad cultural y social mexicana.

Por otro lado, argumentó que de ninguna manera puede considerarse que el mensaje del ex presidente forme parte de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión, dado que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es categórico al advertir que los discursos de odio, que promuevan la discriminación y la xenofobia, son inadmisibles en un orden social justo y democrático. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como lo es, en cambio, el derecho de toda persona a la no discriminación.

