Claudia Sheinbaum felicita a Donald Trump; trabajaremos con diálogo y respeto a nuestras soberanías, afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump tras su victoria sobre Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos.

“Expreso mi más sincera felicitación a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos de América. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral", escribió en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que espera que la relación bilateral sea coordinada, con respeto a nuestras soberanías.

Donald Trump amenazó con aumentar aranceles en caso de ganar

El presidente electo Donald Trump amenazó a México con aumentar los aranceles si ganaba en los comicios del 5 de noviembre.

Fue durante su mitin en Carolina del Norte que el republicano habló sobre su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Era un socialista... No se puede tener todo”.

Por lo que aseguró que al ganar la Presidencia de Estados Unidos se comunicaría con Claudia Sheinbaum. “Dicen que es muy agradable, no la conozco”.

“Si no detienen la embestida de criminales que entran a nuestro país”, “impondré 25% de aranceles a todo lo que manden. Si no funciona, 50%. Si no funciona, 75%, y si no funciona, 100%”, advirtió.

Claudia Sheinbaum le responde a Donald Trump

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum se negó a expresarse sobre el tema.

Sin embargo, tras la amenaza de Donald Trump en campaña la Presidenta de México dijo:

“Entonces no califico ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otra candidata, ni a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación”.

“Estoy convencida que va a haber buena relación", declaró Claudia Sheinbaum.

