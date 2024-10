La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ella solamente hablará con el pueblo de México mientras que a la oposición la atenderá la Secretaría de Gobernación.

Lo anterior al ser cuestionada en un panel de medios locales en Querétaro sobre si va a platicar con la oposición y cuál será su relación con ellos.

"Pues desde mi perspectiva para eso está la Secretaría de Gobernación. Ella tiene ese papel, esa tarea de hablar con, si es necesario, grupos parlamentarios, pero también tiene que haber una relación de respeto mutua", indicó.

Sheinbaum mencionó que hay proyectos distintos y eso no tiene que asustarle a nadie.

"Lo importante es que haya democracia y que todos podamos hablar y que todos podamos debatir y que todos podamos poner los puntos de vista en un ambiente de respeto y pluralidad".

"Y la gente decide por qué opción vota en el momento de las elecciones. Yo tengo la responsabilidad de cumplir con el proyecto nacional que me comprometí, con los principios de gobierno con los cuales me comprometí, con los cuales he hecho política durante muchos años de mi vida. Y la relación con la oposición tiene que ver con ese proceso democrático", agregó

Añadió que la secretaria de Gobernación ahí está para cualquier tema, pero que ella estará personalmente dialogando con el pueblo de México, viendo a todo el país.

"Y el gobierno en su esquema trabajará con lo que se tenga que trabajar para la gobernabilidad del país. Y con los gobernadores hay que trabajar, eso sí. Mientras haya una relación de respeto siempre trabajaremos juntos independientemente del origen político de donde vengamos".

