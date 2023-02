Citlalli Hernández: “No queremos robarnos la elección del 2024, no lo haríamos, no somos orates”

La senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, declaró que el “PRIAN” está políticamente muerto y nadie les ha avisado, además rechazó que busquen robarse la elección presidencial de 2024.

Durante la discusión del plan B de la reforma electoral, que fue aprobado este miércoles y pasó al Ejecutivo para su publicación, Citlalli Hernández acusó en tribuna que en el año 2000 hubo una “falsa transición democrática” con Vicente Fox, a quien dijo, “vemos desquiciado tuiteando”.

La senadora también acusó un fraude electoral en 2006 en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y acusó compra de votos en 2012.

“Y es en 2018 que muchas generaciones del pueblo de México, que han soñado con transformar este país logramos un cambio”, expresó al denunciar que el actual sistema político electoral “le ha fallado varias veces al pueblo de México”.

“Claro que no vivimos en una dictadura; claro que no queremos acabar con el Instituto Nacional Electoral; por supuesto que no queremos robarnos la elección del 2024, no lo haríamos, no somos orates; si estamos arriba en las encuestas, si cada proceso electoral que ha habido después de 2018, el pueblo de México le ha dado la confianza a Morena, cómo por qué estaríamos haciendo una reforma para robarnos la elección que, si todo sale bien y no le fallamos al pueblo de México, vamos a ganar en 2024”, declaró Citlalli Hernández.

Llamó a la oposición de ser capaces de tocar “un poquito su patriotismo, su corazón, su responsabilidad política” para cambiar a México y mejorar el sistema político electoral para tener democracia “que es el poder del pueblo”.

“El PRIAN está muerto políticamente y nadie les ha avisado”: Citlalli Hernández

Ante el veredicto de culpabilidad en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, la secretaria de Morena señaló que en ese periodo se cuidó a los cárteles del narcotráfico.

“Muchos de ustedes han sido cómplices silenciosos o han formado parte de esos gobiernos”, dijo a los senadores de oposición.

Indicó que aunque hay un intento de pacificación del país, los opositores son cínicos porque acusan que “todo va mal en este país”: “¡Cómo se atreven y cómo son tan cínicos y tan mentirosos, porque de verdad no cabe en mi cabeza cómo pueden serlo!”.

“Replantéense si quieren seguir representando a la vieja clase política, al viejo régimen, a las élites o si en verdad son capaces de representar al pueblo de México, que por cierto, está a favor de esta reforma (...).

“Veremos el desfile del viejo régimen, no sé con qué cara podrán marchar cuando convoca Calderón o Vicente Fox que son los máximos asesinos y genocidas de este país”, expreso sobre la marcha del 26 de febrero en defensa del INE.

“Decirle al pueblo de México que sonrían, el viejo régimen estopa desnudo, está desmoronado, estamos cambiando este país, y mientras haya una mayoría del pueblo que acompañe, no importa lo que diga la vieja clase política, vamos a seguir avanzando y vamos a transformar este país hasta el final de nuestras vidas y sin nunca regresar a lo que el pueblo considera el pasado”, expresó.

“El PRIAN está muerto políticamente y nadie les ha avisado”, dijo Hernández al compartir un fragmento de su intervención en redes sociales.

