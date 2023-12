Senadores y partidos de oposición y Morena confrontaron posturas respecto a la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde se busca destituir a su presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

Mientras que legisladores del bloque opositor exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no meta las manos en el organismo y deje a los magistrados resolver la crisis, senadores de Morena rechazaron que haya injerencia del Ejecutivo y señalaron que la situación actual demuestra la urgencia de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial.

Julen Rementería, coordinador del PAN, confió en que se resuelva el problema en el TEPJF, por el bien del país y la democracia: “No necesitamos una crisis donde no existía. Desconozco los argumentos de una y otra parte, no he hablado con ninguno de los magistrados, pero no es momento para estas situaciones adversas al proceso electoral en marcha”, subrayó.

Confió en que este conflicto se resuelva el próximo lunes porque es un tribunal muy importante y en los tiempos que están por venir tiene una relevancia significativa “en unas elecciones donde el gobierno intentará violentar la ley por todas partes para ganar los comicios”.

Respecto a lo dicho por la precandidata presidencial Xóchilt Gálvez de que la mano del Presidente puede estar metida en el conflicto, dijo: “Puede ser, yo no descarto eso, no tengo elementos para afirmarlo, pero es probable porque al final le gusta meterse en todos los organismos y sobre todo en los tiempos por venir que son su fascinación...

“Yo deseo que las magistradas y magistrados electorales lleguen a un acuerdo y puedan transitar en paz, en cordialidad y por la democracia, siempre preservando la autonomía e independencia del tribunal”, indicó.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, comentó a EL UNIVERSAL que el diferendo interno en el Tribunal Electoral es muy importante y debe resolverse únicamente entre magistradas y magistrados, sin intervenciones externas, para preservar su autonomía e independencia, porque de lo contrario se puede “poner en jaque” el proceso electoral que está en marcha.

“Me parece fundamental que pueda llegarse a un entendimiento, porque no puede la justicia electoral federal de nuestro país ponerse en jaque, mucho menos de frente a una contienda electoral como la que viene en 2024”, apuntó.

Consideró, que por lo contrario a estas pugnas internas se debe dotar cuanto antes el número de magistrados que se requiere para que esté integrada de manera plena la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacón, porque será el que califique las elecciones del próximo año.

A pregunta expresa sobre si percibe mano negra en el conflicto por el liderazgo del TEPJF en vísperas de las elecciones, indicó que desea que no existan este tipo de injerencias que afectan la democracia, pero advirtió que existen presiones externas, por lo que insistió y confió en que las magistradas y magistrados harán su mayor esfuerzo para no dañar la integridad de la Sala Superior del TEPJF: “El árbitro electoral de 2024 debe estar fuerte y con plena autonomía e independencia”, subrayó el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, consideró que esta crisis se debe a que algunos se “aferran a un espacio, cuando esos cargos los dan los propios magistrados quienes deciden quién está al frente del TEPJF”. Exhortó a Reyes Rodríguez a dejar la presidencia del tribunal, “hacerse a un lado y permitir el cambio de presidente o presidenta porque no hay que aferrarse a los cargos, más cuando se trata de decisiones colegiadas”.

Recordó también que Reyes Rodríguez llegó al cargo de la misma manera, derivado de una crisis interna, cuando fue removida la anterior presidenta. “Debe hacerse a un lado y dejar que transcurra la institucionalidad del tribunal, no son cargos eternos”, enfatizó.

Además, descartó que esta crisis interna dure demasiado tiempo, porque hay una mayoría que quiere remover al presidente del TEPJF. “¿Cuánto tiempo se puede esconder más? Tal vez las vacaciones de diciembre, pero llegará enero y tendrá que existir una reunión de los magistrados para tomar una decisión colegiada o por mayoría”, dijo.

Argumentó que este tipo de crisis dan más fortaleza al planteamiento de la 4T, de Morena, “en el plan C [de] que todo se vaya a elección para que sean personas que lleguen por el voto de la gente y se evitarían este tipo de rencillas, de crisis, de conflictos”.

Respecto a lo dicho por Xóchitl Gálvez respecto a que el presidente López Obrador podría estar detrás de esta crisis en el TEPJF, rechazó tal declaración y dijo que le “quieren cargar todo al Presidente. [Él] no se mete en esas cosas, esto se debe a los propios acomodos que hay al interior del tribunal”.

A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, expuso que es respetuoso de la vida interna de los organismos autónomos, por lo que se pronunció a favor del diálogo y conciliación ante el diferendo en el TEPJF y descartó que éste pueda afectar el arbitraje y la calificación de las elecciones federales de 2024.

“Yo creo que cualquier crisis se puede resolver a tiempo, no hay que llegar a los extremos, yo hago votos por que siempre exista diálogo, no me corresponde a mí como senador dar consejos ni recetas al TEPJF, simplemente mi llamado es al diálogo”, insistió.

Cuestionado sobre si esta nueva crisis en la presidencia y al interior del TEPJF puede afectar el proceso de calificación de la elección presidencial y la resolución de los recursos e impugnaciones que se presenten a lo largo del proceso, dijo que se prevé que en los próximos días esta crisis se resuelva y que no trascienda o afecte los comicios en marcha.