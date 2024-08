‘Exconsejeros electorales están como La Chimoltrufia’

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón al señalar que “están como La Chimoltrufia” con sus posturas en torno a la sobrerrepresentación en la designación de legisladores plurinominales.

“Porque el anterior presidente del INE [Córdova Vianello] defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada, y ahora están como La Chimoltrufia, ‘como digo una cosa, digo la otra’, ahora ya cambió”, dijo el Mandatario federal.

“El otro señor, Ciro Murayama, igual, y dicen: ‘No, es que lo único que argumentan los de la transformación es que se debe de aplicar la Constitución’. ¿Y qué más? ¿Qué no la ley es la ley?”.

Recordó que en política se pueden hacer muchas cosas, pero hay que procurar no hacer el ridículo.

“Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que se establece en la Constitución y la ley… y ahora dicen está mal y no importa si se viola la Constitución y la ley”, señaló el Presidente.

López Obrador criticó también la marcha convocada por el Frente Cívico Nacional contra la presunta “sobrerrepresentación” de Morena y aliados al señalar que un descaro y un cinismo, porque ahora sus opositores van en contra de lo que dice la Carta Magna.

Recomendó a sus adversarios que se cuiden y ya no sigan actuando de manera “inconsecuente”, porque con el tiempo les dará pena y su familia se los reclamará.

“Con un descaro y un cinismo están convocando a una marcha para eso. Entonces, ya, ya, ya. Cuídense, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después; hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos: ‘Oye papá, mamá ¿por qué hiciste esto?’ Porque, pues no nada más es un asunto de ellos, ¿y la familia?”, argumentó el Titular del Ejecutivo federal.

Puso como ejemplo que un corrupto no sólo se hace daño a sí mismo, sino que también les hace daño a sus hijos, a su familia.

“Ellos [los hijos, la esposa, los padres y hermanos] no andan con diplomacia; directo. ¿Y qué culpa tienen las criaturas de que sus papás sean corruptos o hipócritas o autoritarios? ¿Por qué les van a dejar ese legado?”, insistió.

Llamó a sus adversarios a rectificar, a no caer en la autocomplacencia, porque no sólo es de sabios cambiar de opinión.

Aseguró que estaba contento porque las primeras iniciativas, de su paquete de 20 reformas que envió al Congreso el pasado 5 de febrero, las primeras cuatro, los legisladores las aprobaron por unanimidad, pero ahora “quién sabe quién dio la orden”, porque ya no da la cara Claudio X. González, y vuelven otra vez a lo mismo.

“¿O por qué defienden que las tres empresas que se quedaron con las concesiones de los ferrocarriles en el tiempo de Ernesto Zedillo… y se presenta la iniciativa y estos del bloque conservador, no sé si todos, pero sí los del PAN, votan en contra?”, reiteró López Obrador.

Criticó que sus opositores se quejan de que les va mal y que no tienen votos en las elecciones, y hasta le echan la culpa a la gente, insultan al pueblo de que es “inconsciente”, pero “¿quiénes son los inconscientes?, ¿quiénes son los sectarios?”, reviró.

“Morena no tiene dos terceras partes; que oposición no ceda”

Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, aseguró que seguirá interponiendo los recursos necesarios para hacer valer sus derechos por las descalificaciones del Mandatario federal.

“Se han violado mis derechos cada vez que me han mencionado como ciudadano en los espacios que tiene el oficialismo para los linchamientos públicos, los derechos se defienden, para eso están los mecanismos legales y lo seguiré haciendo”, dijo en entrevista Córdova Vianello.

El también académico de la UNAM resaltó que el autoritarismo no se cansa, pero siempre ejercerá los mecanismos pertinentes contra los abusos del poder: “Duermo bien”, agregó.

El exconsejero reiteró que no caerá en discusiones, para una pelea se requieren dos personas. Córdova Vianello destacó que el oficialismo realiza una polarización de la intolerancia.

“Yo respeto mucho la libertad de expresión, tengamos cuidado de no mimetizarnos en algo que nos ha generado muchísimo daño, se ha traducido en un gran titiritero de la discusión, yo me salgo de la discusión sobre que en México hay buenos o malos mexicanos, quienes han hecho la polarización de la intolerancia, yo siempre he sido congruente y se debe respetar la ley”, aseguró.

Ante la próxima votación de las reformas del Presidente, Córdova Vianello destacó que el autoritarismo lleva prisa, además de que a la oposición se le convoca, pero no se le toma en cuenta.

“El autoritarismo lleva prisa, la primera batalla que tenemos es la sobrerrepresentación, la siguiente es defender la democracia constitucional, es increíble, a la oposición se le convoca pero no le se toma en cuenta, esto de que no se le mueva ni una coma habla de una vocación autoritaria. Tuvimos la elección más inequitativa de la historia”, añadió Córdova Vianello.

Ante el análisis de expertos en el tema de la sobrerrepresentación, aseguró que los argumentos señalados los enviarán a las autoridades y medios correspondientes.

El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán que pronunciarse sobre los argumentos que tendrán en la mesa y estarán en los expedientes las decisiones que tomen.

“Morena y aliados no tienen las dos terceras partes de las dos cámaras, habrá que exigir a los senadores de oposición que no cedan a las presiones, que prevalezcan y no regalen mayorías calificadas cuando no las obtuvo por las urnas”, dijo.

Leonardo Valdés, exconsejero presidente del IFE, subrayó que se debe dar a la coalición el porcentaje correspondiente de la votación y la sobrerrepresentación que estipula la ley de 8%, que le daría 62% de la Cámara de Diputados, pero no pasando los dos tercios.

“El constituyente siempre pensó que era importante respetar la representación de la pluralidad política, respetar el sentido del voto de los ciudadanos, evitar que una fuerza política por sí sola pueda modificar la Constitución, se puede hacer una lectura, integral, sistemática y darle a cada una de las coaliciones la representación que le corresponde”, destacó.

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz anunció que participará en la concentración del próximo domingo convocada por el Frente Cívico Nacional en las instalaciones del INE para manifestarse contra la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.

