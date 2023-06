El cantautor cubano Francisco Céspedes arremetió contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber invitado en 2021 al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al desfile cívico-militar del Día de la Independencia, y deseó la muerte del Mandatario mexicano.

En una entrevista que circula en redes sociales, luego de presentarse en un concierto en Hermosillo, Sonora, el músico reveló que por esta invitación le caía mal el mandatario mexicano, de quien expresó: “Ojalá que se muera”.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los..., no sé. O sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, declaró.

El 15 de septiembre de 2021, en un hecho inédito, el presidente Miguel Díaz-Canel estuvo como invitado del gobierno de México para participar en el desfile cívico militar en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del 211 aniversario de la Independencia, donde dio un discurso.

En este acto, en donde estuvo presente Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, el presidente López Obrador llamó al gobierno estadounidense a finalizar el bloqueo económico a la isla y reiteró su apoyo al gobierno cubano.

Reacciona Beatriz Gutiérrez Müller

Como reacción a esta entrevista, la cual ayer se hizo viral, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, le pidió al autor de Vida Loca que no olvide que México le ha dado todo y que, contrario a lo que él expresó, no le desea la muerte, “sino una vida feliz para que no odies”.

También en respuesta a que Francisco Céspedes se refirió al presidente López Obrador como “este tipo”, Gutiérrez Müller le recordó que su esposo fue elegido por millones de mexicanos como Presidente de México.

Tras hacerse viral estas declaraciones, las cuales incluso fueron trending topic, la cuenta oficial de Twitter de Francisco Céspedes cambió a modo privado y su cuenta en Facebook fue dada de baja.