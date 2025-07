Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México se posicionó al respecto de la polémica de las esculturas del “Che” Guevara y Fidel Castro.

Esto después de que dichas esculturas fueran retiradas del Jardín Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al respecto, la activista declaró a través de sus redes sociales: "A nuestros hijos también tenemos que sacarlos con excavadoras; ojalá los defendieran como defienden a las estatuas".

Lo que ocasionó diversas reacciones, algunas apoyando su postura y otras señalando que el tema de las desapariciones no se podían relacionar con "todo".

Anteriormente, la presidenta, Claudia Sheinbaum pidió a la alcaldía Cuauhtémoc entregar el monumento "Encuentro" que representan a Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, el cual fue retirado por presuntas irregularidades y ordenado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Lo que generó diversas opiniones y convocatorias incluso de protesta por parte de la Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, la cual acusó que la alcaldesa de actuar de manera arbitraria, sin previo aviso y con argumentos falsos.

Al respecto, Rojo de la Vega señaló que los vecinos son quienes deben de decidir qué hacer ya que “es patrimonio de la alcaldía Cuauhtémoc, comprado con el dinero de nuestras vecinas y vecinos”.

Además, afirmó que no será reubicada porque “rinde un homenaje a un régimen dictatorial (...) No he recibido llamada de la jefa de Gobierno (Clara Brugada) y mucho menos del gobierno federal”, afirmó.

