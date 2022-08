Caso Murillo Karam: políticos de distintos partidos reaccionan así a la detención

La dirigencia nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno, criticó la detención del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, al señalar que es un tema político y no de justicia, así como acusó persecución contra los opositores de Morena.

Escuetamente en Twitter se puntualizó : “La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas”.

“Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, destacó la dirigencia nacional del PRI.

“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode”, agregó “Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, concluyó.

En contraste, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narro Céspedes, dijo que la detención del ex titular de la PGR demuestra que en el gobierno de López Obrador no hay impunidad para nadie, ni existe carpetazo en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por el contrario las indagatorias continuarán para detener y sancionar a todos los responsables.

“Con la detención se derrumba la verdad histórica, se abona a terminar con la impunidad y manipulación en las investigaciones y se abre la brecha para ir por otros ex funcionarios de todos los niveles, como Tomás Zerón, que están vinculados con este crimen de Estado”, dijo el senador por Morena.

Destacó que la detención de Murillo se da un día después de que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que se trató de un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales, municipales y seguramente también del Ejército.

“Queda claro que en este gobierno no habrá impunidad, que no habrá carpetazo, que la investigación no está cerrada y que se actuará contra los responsables de estos lamentables hechos”, subrayó.

rcr