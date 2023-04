El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que la carta que envío a su homólogo de China, Xi Jinping, para que apoye en el combate al tráfico de fentanilo fue hecha a petición de legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que se envíe una nota diplomática al gobierno de Joe Biden por el presunto espionaje que dijo realiza el Pentágono a su gobierno.

“Cuando vinieron los legisladores del Partido Republicano y el Partido Demócrata, y me pidieron que yo solicitara a China que nos informara sobre la importación de fentanilo, lo hice, lo hice. Nada más que el gobierno chino sostiene que ellos no tienen nada que ver y que es un problema de Estados Unidos, porque pues no se llevan bien, pero nosotros vamos a seguir.

“El embajador de China en México dijo que México no le ha notificado desde el comienzo del fentanilo, es lo que declaró”, se le señaló.

“Sí, sí, sí, fue lo que declaró, y que no tienen ellos nada que ver. Estamos buscando la forma de que ayuden, porque llevamos buena relación con todos los gobiernos del mundo. Lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque es un asunto humanitario. Y se deben de despojar de sus diferencias políticas e ideológicas, hegemónicas cuando está de por medio la vida de miles de personas, sobre todo jóvenes, no debe de interesar de qué país son”, respondió.

