Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán y Santa Martha Acatitla, son barrios de Iztapalapa que destacan por sus carnavales reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

En estas fiestas, celebradas entre febrero y abril, destacan los chinelos y las chinelas, que con sus máscaras, trajes y vestidos de gala, reflejan la resistencia cultural de la comunidad.

El mapeo de las manifestaciones artísticas tiene el objetivo de garantizar la permanencia de estos espectáculos. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Estas fiestas, celebradas principalmente los primeros meses del año, son una muestra viva de la resistencia cultural en los barrios. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En el carnaval destacan los chinelos con sus máscaras de cera e increíbles trajes bordados con grandes sombreros. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL