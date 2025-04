Ante la prohibición en espacios públicos de géneros musicales como los narcocorridos que hacen apología de la violencia, misoginia y grupos de la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no es partidaria de esa medida, aunque cada gobierno estatal y municipal está tomando sus propias decisiones.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional comentó que desde su punto de vista “es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales.

“Yo no soy partidaria de las prohibiciones en este caso. Hay otras que me parece son importantes, como el caso de los dulces en las escuelas, que ahora no se permite porque es un tema de salud pública. Es mejor seguir difundiendo y promoviendo una cultura de paz y evitar por decisión propia que un joven decida escuchar esta música por el contenido. Entonces, esa es nuestra posición, pues cada quien, cada municipio y cada estado tiene sus propias atribuciones”, declaró.

También criticó que se ha llegado a “extremos”, como lo hicieron recientemente Los Alegres del Barranco al exhibir en un concierto en Jalisco imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Reconoce a cantautoras mexicanas

La presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que hay artistas mexicanas destacadas en el ámbito musical como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Ximena Sariñana y Lila Downs, sin necesidad de hacer alguna apología de la violencia.

“Y hay mujeres mexicanas cantautoras, artistas en todo el sentido de la palabra, de una calidad y una creatividad enormes”, expresó.

Al destacar el nuevo concurso nacional México Canta organizado por su gobierno, apuntó que estas cantautoras “generan contenidos musicales de mucha creatividad y su propia música también”.

La Mandataria federal indicó que desde el gobierno se trabaja para construir una cultura de paz con métodos creativos que involucren a los jóvenes.

Recordó que al llegar a la cumbre de la Celac la semana pasada en Tegucigalpa, el nieto pequeño de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le dijo que le gustan las canciones de Juan Gabriel.

El lunes pasado, Sheinbaum condenó la violencia y destrozos que causaron los asistentes a la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, luego de que el cantante regional Luis R. Conriquez se negara a interpretar narcocorridos. Insistió en que su gobierno no busca prohibir un género, pues “sería absurdo”, sino que se busca generar una conciencia social que rechace canciones y series de televisión que hagan apología de la violencia, de grupos delictivos y de la misoginia.

Señaló que más allá de condenar el hecho, se abre una “buena discusión” sobre este tipo de canciones.