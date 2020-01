Bajo Reserva Exprés. AMLO, el avión presidencial y la memoria

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo darse cuenta de la gran utilidad que tiene recurrir a la memoria y a las hemerotecas, pues comprobó que en 2012 EL UNIVERSAL dio la exclusiva de que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón aprobó la compra de un Boeing 787, con un costo de 750 millones de dólares, unos 10 mil millones de pesos de aquella época.

El martes, el mandatario señaló que ningún periódico había informado de la compra de la aeronave, y esta mañana durante la conferencia de prensa, el reportero de esta casa editorial que cubre sus actividades, Alberto Morales, le entregó una copia de la primera plana de la edición del 30 de julio de 2012.

En portada se daba a conocer que se había autorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer un gasto de casi 10 mil millones de pesos para la compra en arrendamiento financiero de un nuevo avión presidencial.

El presidente reconoció el hecho de que el diario haya realizado la publicación en esa fecha, y comentó que era muy interesante descubrir que la compra se dio semanas posteriores a la elección presidencial de 2012, para entregar el avión a Enrique Peña Nieto.

Al detallar la nota, el presidente López Obrador aprovechó para señalar que la compra había sido un exceso, pues como lo destacó la información, se trataba de un avión único en el mundo, de un prototipo hecho bajo pedido.

El mandatario hizo la observación de que la información carecía de opinión:

“Dan el informe, no hay editoriales, no hay opinión, es la información, como tiene que ser el periodismo pues. Bien hecho”, dijo el Presidente, quien también hizo notar que en esa misma primera plana, en la que la información principal era la de la compra del avión, también hay una nota en la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguraba que la organización civil Honestidad Valiente, había recibido aportaciones para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, no había pagado el Impuesto Sobre la Renta por la recepción de donativos.

El Presidente también hizo notar que el hecho de que el avión haya sido construido bajo pedido “a la medida” es lo que ahora dificulta su venta.

El Presidente no lo dijo, pero que al final del día la información del diario le da la razón a su crítica de que “ese ese avión no lo tenía ni Obama”, pues en realidad nadie tiene un avión igual, pues aunque la aeronave que usaba el presidente Barack Obama durante su presidencia, y que ahora utiliza el presidente Donald Trump, es más grande y con características superiores a las del avión mexicano, como la posibilidad de recargar combustible en pleno vuelo y sistema de defensa avanzados, sigue siendo un avión único en el mundo.

Y dicho sea de paso, la compra de ese avión, y el método de financiamiento, fue presentado en el Presupuesto que fue autorizado por las fuerzas políticas de izquierda, de derecha, de centro, conservadoras, liberales sin que hubiera mayor crítica.

En honor a la verdad, la única crítica sistemática a la compra del Boeing 787 fue entonces, y es ahora, del presidente López Obrador.