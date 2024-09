Ayotzinapa 10 años: AMLO admite que no se avanzó “como quisiéramos” en encontrar a los 43

Al manifestar que “nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en su compromiso para encontrar en su gobierno a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “no se avanzó como quisiéramos”, pero afirmó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá la investigación.

Al leer la carta que ayer envió a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos como parte del Segundo Reporte del Presidente sobre la desaparición de los normalistas, López Obrador aseguró que se aclararon varias cosas que no se conocían

“Ayer envié, en efecto, una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían.

“Nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de septiembre en Palacio Nacional.

