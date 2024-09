AMLO: “El Gil” no ha mostrado voluntad de colaborar y no ha sido posible avanzar más en la investigación del caso Ayotzinapa Por medio de una carta dirigida a los padres de los 43 normalistas, el presidente López Obrador señaló que no ha sido posible avanzar más porque Gildardo López Astudillo, "no ha mostrado voluntad para seguir cooperando"

Los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Salvador Cisneros Silva archivo /EL UNIVERSAL