Con 19 votos a favor y siete en contra, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma la fracción XV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El dictamen propone traspasar funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en vías de extinción, a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Al argumentar el voto en contra de su bancada, el panista Ricardo Anaya Cortés afirmó que la única justificación de Morena para desaparecer al Inai es el tema de la austeridad, lo que es totalmente “falaz, inaplicable y tramposo”, porque lo único que van a hacer es transferir gran parte de los recursos materiales y humanos que hoy tiene el Inai a una secretaría dentro del mismo gobierno.

Lee también Antes de desaparecer, el Inai multará a la Femexfut

“Pero segundo y más importante, ¿cuánto costaba el Inai?, costaba el 0.01% del presupuesto, es decir, si el presupuesto federal fueran 100 pesos, el Inai costaba un centavo, no un peso, un centavo, 0.01% del presupuesto.

“Por ahorrarnos el 0.01% del presupuesto, vamos a acabar con la posibilidad de que un órgano autónomo, independiente del gobierno, pueda ser el árbitro y vamos a transitar a un modelo donde el gobierno es juez y parte. Le pides la información al gobierno y si el gobierno no te la quiere dar, pues es el mismo gobierno el que te resuelve en segunda instancia si tienes o no derecho a obtener esa información. No aplica el argumento de la austeridad, es un ejercicio de concentración de poder que estoy convencido no le beneficia al país”, advirtió.

La senadora de Morena, Margarita Valdez, aseguró que no se va a eliminar la transparencia en el gobierno, pero sí las tarjetas de crédito y los viajes al extranjero injustificados que hacían los comisionados del Inai.

Lee también Transparencia para el pueblo

“Tengan la seguridad, pueblo de México, que cuando quieran preguntar cuánto ganamos los senadores y en qué gastamos el dinero, ahí va a estar la información, no la vamos a ocultar, o cuánto se gastó en el Tren Maya (…) ahí están los datos que se requieren saber, o si una mujer quiere saber cuánto gana el exmarido para proteger a sus hijos con la dieta, la va a tener, no va a desaparecer, no es cierto que vamos a ocultar la información”, resaltó.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta del Senado y su presentación ante el Pleno la próxima semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr