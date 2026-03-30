Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presentó avances del mejoramiento de 46 zonas arqueológicas y 12 museos de México, con una inversión de 380 millones de pesos en 12 estados.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Vázquez Herrera indicó que estos trabajos de renovación, rehabilitación y mejoramiento son para mejorar las experiencias de las personas visitantes.

“Tenemos un avance del 46% con 12 estados de la República beneficiados”, destacó. Acusó que en 30 años no se le invirtió a la infraestructura cultural.

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Ejemplificó que en el Museo Nacional de Antropología se llevarán a cabo distintas acciones, con una inversión de 40 millones de pesos. El Templo Mayor también tendrá un mantenimiento especial, al igual que la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se intervinieron de manera muy importante los sitios arqueológicos mayas.

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