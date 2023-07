Washington.— El Senado estadounidense aprobó el jueves por la noche expropiar los bienes a los cárteles mexicanos. El senador Sherrod Brown, presidente del Comité de Asuntos Bancarios del Senado, anunció la aprobación de la llamada FEND Off Fentanyl Act, o Ley para Rechazar el Fentanilo, en el proyecto anual de defensa.

El senador demócrata Sherrod Brown, presidente del Comité, declaró: “Escucho una y otra vez de los habitantes de Ohio que necesitamos herramientas nuevas y más poderosas para evitar el flujo de fentanilo en nuestras comunidades. Al perseguir la cadena de suministro ilícita de fentanilo, desde China hasta México, nuestro proyecto de ley ayudará a detener el fentanilo en su origen, antes de que llegue a Ohio.

“Estamos dando otro gran paso adelante al aprobar este proyecto de ley bipartidista y finalmente responsabilizar a China y a los cárteles mexicanos de la droga por traer drogas mortales a nuestro país”.

En un comunicado, la oficina de Brown indicó que la medida “impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo, desde los proveedores de productos químicos en China hasta los cárteles que transportan las drogas a Estados Unidos desde México. La legislación aprobada por unanimidad por el Comité de Banca y Vivienda el mes pasado, cuenta con 66 copatrocinadores en el Senado”.

La medida fue aprobada como parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa de Estados Unidos para 2024 (NDAA) el jueves por la noche.

La FEND Off Fentanyl Act tiene apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes en EU.

“La versión del Senado de la NDAA deberá reconciliarse con la Cámara de Representantes antes de ir al escritorio del presidente [Joe Biden]”, agregó Brown.

La iniciativa va más allá de la Orden Ejecutiva 14059 que publicó el presidente Biden en 2021, en la que se declaró como emergencia nacional para Estados Unidos la amenaza derivada del tráfico de fentanilo y que incluyó, además de a los cárteles, a otros actores no necesariamente vinculados a los narcos, pero sí al tráfico de fentanilo y/o precursores. La FEND Off Fentanyl Act permite al Ejecutivo no sólo congelar activos que los cárteles y otros actores que pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos, sino expropiarlos en pro de la procuración de la justicia.

La medida busca “permitir que el presidente use los ingresos de los bienes decomisados y sancionados de los traficantes de fentanilo para promover los esfuerzos de aplicación de la ley”. Además “el presidente podrá transferir el producto de cualquier propiedad decomisada cubierta [por esta iniciativa de Ley] al Fondo de Decomisos del Departamento del Tesoro... o al Fondo de Decomiso de Bienes del Departamento de Justicia”, indica el proyecto impulsado por los senadores Brown y Tim Scott.

La NDAA autorizará 886 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa.

El senador Chuck Schumer había mencionado que la FEND Off Fentanyl Act le dará al presidente el poder de permitir que las fuerzas del orden incauten dinero de los narcos y sancionen a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales que mueven el fentanilo.