David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que avanza la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 2025 para infancias, y hasta el momento se han aplicado 90 mil 648 vacunas, lo que representa el 42% de la meta.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Kershenobich apuntó que, de 2024 a la fecha se han aplicado 2 millones 229 mil 617 dosis a niños y niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados.
“El punto importante es que tenemos como meta vacunara 2.5 millones de niñas y niños en México”, dijo el titular de la SSa al destacar que se usa una vacuna nonavalente.
Destacó que la estrategia persigue que los niños y niñas que se vacunen lleguen a la edad adulta sin tener ningún riesgo de desarrollar carcinoma cérvico uterino.
Refirió que los grupos a vacunarse este año son niñas y niños de quinto grado de primaria de 11 años para tratar de alcanzar a aquellos que no se hayan vacunado anteriormente, y también niños de 12 a 16 años.
Todas las personas que tengan entre 11 y 49 años que viven con VIH también se vacunarán, así como adolescentes víctimas de violencia sexual.
