Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que avanza la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 2025 para infancias, y hasta el momento se han aplicado 90 mil 648 vacunas, lo que representa el 42% de la meta.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Kershenobich apuntó que, de 2024 a la fecha se han aplicado 2 millones 229 mil 617 dosis a niños y niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados.

“El punto importante es que tenemos como meta vacunara 2.5 millones de niñas y niños en México”, dijo el titular de la SSa al destacar que se usa una vacuna nonavalente.

Destacó que la estrategia persigue que los niños y niñas que se vacunen lleguen a la edad adulta sin tener ningún riesgo de desarrollar .

Refirió que los grupos a vacunarse este año son niñas y niños de quinto grado de primaria de 11 años para tratar de alcanzar a aquellos que no se hayan vacunado anteriormente, y también niños de 12 a 16 años.

Todas las personas que tengan entre 11 y 49 años que viven con VIH también se vacunarán, así como adolescentes víctimas de violencia sexual.

