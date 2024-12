Con la postura en contra de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la controversia constitucional que el Inegi interpuso el año pasado contra la reducción de salarios de los integrantes de la junta de gobierno del organismo y la política de austeridad republicana del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sesión de este martes, se tenía programado discutir el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que propone declarar parcialmente procedente la impugnación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y dejarla sin efecto en un parte.

Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó a Pérez Dayán retirar el asunto, la controversia constitucional 548/2023, “en razón de que está vinculada con la 77/2021 que está pendiente esta última de desahogarse las pruebas periciales en materia económica-financiera y de administración salarial, las cuales son indispensables para determinar la validez de la cuantificación del salario de la Presidenta de la República como límite máximo de remuneración”.

Lee también La Corte de los Batres

Ante ello, la ministra Batres Guadarrama manifestó su oposición a aplazar el asunto, al considerar que el tema de las remuneraciones salariales de los servidores públicos ha estado suspendido durante tres años.

“Quiero dejar asentado mi oposición a que se retire el tema, es un tema que ha estado en suspensión tres años. Pareciera una estrategia de dilación para no resolver en el fondo, yo sé que el caso de la controversia es respecto de las leyes y esta es otra que tiene que ver con el presupuesto. Me opondría porque creo que lo del presupuesto se puede resolver por separado y aquí no tendríamos por qué seguir dilatando una resolución que, a todas luces, por cierto, no corresponde o está permitiendo que se siga violando la norma constitucional”, indicó.

Sin embargo, el ministro Alberto Pérez manifestó que no tenía inconveniente en que se aplace el asunto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/rmlgv