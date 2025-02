La entrega de los 29 capos a Estados Unidos no fue en extradición, sino que se realizó “sobre la base más estricta” de la Ley de Seguridad Nacional, aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien consideró que no se debe aplicar la pena de muerte a los trasladados, ya que esa sanción no está contemplada en la legislación mexicana.

“Las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado las establecen los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esta sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio...", indicó.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Gertz Manero afirmó que el gobierno de Estados Unidos envió una solicitud a México para el traslado de los cabecillas de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Los Zetas y de la Familia Michoacana, muchos de los cuales, dijo, llevan “ 11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes...”.

Dijo que tras la solicitud, “se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos aprovecharon y que es muy útil para establecer la responsabilidad y sobre todo las respuestas que el gobierno de México sobre los problemas estos del fentanilo, y la forma como México está cumpliendo, es decir, aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo, eso sí quedó clarísimo, hay una ratificación de esfuerzo de México para combatir estas plagas y sobre todo el esfuerzo de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales..."

Así fueron trasladados a los Estados Unidos, los 29 capos de alto y medio rango de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Beltrán Leyva, Juárez, Zetas y de la Familia Michoacana, escoltados por elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fuertemente armados.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en la operación participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de las secretarías de la Defensa Nacional, Secretaría Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Indicó que desde instalaciones militares de Santa Lucía, Estado de México, en ocho aeronaves, cinco de la Secretaría de Defensa Nacional y tres de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las ciudades en Estados Unidos.

