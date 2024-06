Un habitante de Apatzingán compartió a EL UNIVERSAL la forma en que a diario la delincuencia organizada extorsiona y amenaza a comerciantes, empresarios, ganaderos y agricultores de ese municipio de la Tierra Caliente de Michoacán, en disputa entre los reductos de los Templarios y Los Viagras.

El comerciante, que habló bajo condición de anonimato, recibió hace unos días una llamada telefónica del número 45-35-16-38-40 en la que un presunto integrante del crimen le exigió un apoyo económico a cambio de proteger su establecimiento de productos alimenticios.

“Yo te voy a ser sincero, viejo. Todos los negocios ahí en Apatzingán, todos, le están entrando con nosotros, ya sea poquito o ya sea mucho. Todos le están entrando con nosotros”, le advirtió.

Y así lo intentó extorsionar, de acuerdo con el audio de la llamada que el hombre grabó y compartió a este diario.

Extorsionador:

Le estoy hablando con respeto para que usted se arrime para que trabajemos a gusto. A mí nada me cuesta enviar gente ahí, primo, nada me cuesta. Nadie le está faltando al respeto. ¿Le hemos faltado al respeto?

Comerciante:

No hace falta que le falten al respeto a uno. Nosotros nos dedicamos a trabajar, tranquilos.

Extorsionador:

Yo le estoy hablando bien para que se arrime para acá y mando una gente para que se venga donde estoy.

Comerciante:

¿Yo qué tengo que ver con usted?

Vendo cosas y en qué lo ofendo con eso.

Extorsionador:

Yo te voy a ser sincero, viejo. Todos los negocios ahí en Apatzingán, primo, todos, le están entrando con nosotros, ya sea poquito o ya sea mucho.

Comerciante:

¿De qué estamos hablando? El negocio va mal, no he facturado.

Extorsionador:

El apoyo que se te viene a pedir es por única vez y de ahí para delante tienes el respaldo de nosotros por cualquier golpe. ¿O estás apoyando a gente de la contra de nosotros?

Comerciante:

Yo no conozco a nadie, señor.

Extorsionador:

Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. Si usted no se arrima, si no llegamos a un acuerdo, lo siento mucho, que tenga lo que tenga que pasar. No te estoy amenazando ni mucho menos, te estoy diciendo que te acerques para ver cómo le hacemos.

COMERCIANTE:

¿Cómo le hago?

Extorsionador:

Nada más dígame con cuánto me apoya, viejo. Si no llegamos usted y yo a un acuerdo, y no me apoya con nada y no vienes para acá, cierra tu negocio....

No es la primera vez que este comerciante de Apatzingán recibe una llamada de extorsión del crimen organizado; recuerda que hace unos años le hablaron para decirle que tenían secuestrado a su hijo.

Diario los grupos delincuenciales que operan en la región de la Tierra Caliente de Michoacán extorsionan a empresarios, comerciantes, ganaderos, gasolineros, limoneros, carniceros, tenderos y agricultores, pues es su principal fuente de financiamiento al no contar con capacidad para traficar drogas sintéticas a Estados Unidos.

De enero a mayo suman 4 mil 643 víctimas de extorsión en el país, de las cuales 125 se registraron en Michoacán, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, la extorsión es un delito del fuero común que presenta una alta cifra negra, ya que las víctimas no denuncian ante las fiscalías o procuradurías estatales por temor a represalias. Con información de agencias

