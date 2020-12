Asegura Pemex que deuda no aumentará a fin de año: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, la deuda de la nueva empresa del Estado mexicano no aumentará al finalizar el año.

“Ayer me envió una nota el director de Pemex, por una información que se publicó, lo que me da a conocer es que no hay un incremento de la deuda, sino que son créditos a corto plazo, y que al 31 de diciembre es cuando se mide sobre el estado de resultados, y ellos consideran que no habrá aumentos en la deuda de Pemex”.

En la conferencia matutina, el mandatario se refirió a una información en la cual hasta octubre pasado Pemex contrató deuda neta por un monto casi cinco veces superior al aprobado para este año por el Congreso.

El jefe del Ejecutivo federal adelantó que el director de Pemex dará hoy mayor información.

También pidió a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, que dé a conocer el estatus del proceso de la renovación en la representación del Sindical Nacional de Trabajadores de Pemex.

cg