Arturo Zaldívar a críticos: "Si estar del lado de los derechos y del pueblo es populista, lo soy"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, arremetió este miércoles contra aquellos que lo califican de protagonista y populista por la producción de un documental para concientizar sobre el feminicidio y por presentar ante el Senado una propuesta para prevenir y sancionar dicho delito del fuero común.

En conferencia de prensa, el ministro respondió que unos cuantos lo llaman populista y protagonista, por hacer su trabajo.

“Si populista es defender los derechos humanos de todas las personas, si populista es defender los derechos humanos, de los más pobres, de los desprotegidos, de los olvidados, de los invisibles de México.

“Si populista es acudir a Santa Martha Acatitla para ir a ver por primera vez a los ojos de estas mujeres, darles visibilidad, darles voz, defender en este momento a 577 de ellas devolverles la confianza, la esperanza y tratar de hacer diferencia en sus vidas.

“Si populista es producir una serie para generar conciencia del drama colectivo de los feminicidios y si populista es ser la voz de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Si populista es luchar por los derechos de las personas de la diversidad sexual y si populista es dar la cara y correr riesgos con los medios de comunicación todos los días.

“En suma, si populista es estar del lado de los derechos y del pueblo, soy populista. Barack Obama decía que también era populista porque luchaba por los pobres, por los trabajadores, por los derechos de las niñas y los niños a su educación y a las causas sociales. Poco les falta para decir que el papa Francisco es populista porque acaba de decir que se requiere una iglesia latinoamericana popular”, reviró.



En la zona de murales del edificio de la SCJN, Zaldívar afirmó que sus críticos quisieran que estuviera encerrado en una oficina sin salir, sin comunicar “en una esfera de cristal, ajeno a la realidad y de las personas de carne y hueso”.

“Les molesta qué de entrevistas, les molesta que en redes sociales me trate de acercar a todas las personas más jóvenes, les molesta que haya ido a Santa Martha, les moleta que las estemos defendiendo, les molesta que sea protagónico y no les importe el dolor de esas mujeres, preferirían que nadie”, añadió.

El ministro señaló que a sus críticos les molesta un documental sobre el feminicidio, pero no que maten a miles de mujeres en este país.

“A mí siempre se me ha acusado de protagónico porque he hecho siempre mi trabajo, porque me he atrevido a hacer cosas que nadie se había atrevido. Fui protagónico, según ellos, en el ABC, fui protagónico en Florance Cassez, porque cuando uno cumple con su trabajo, a quienes no les interesan los derechos, sino defender privilegios, aunque se disfracen de académicos, les molesta que se hagan las cosas”.

Los retó a que lo critiquen por su trabajo porque, dijo, la transformación del Poder Judicial de la Federación es tangible. “Les molesta el cambio, les molesta la transformación”.

rcr