Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de México, acusó un golpe político contra Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltreán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los amparos presentados a su nombre.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Zaldívar refirió que debería haber algún tipo de sanción contra quien presentó estos amparos para “Andy” y “Bobby”.

“Uso abusivo interesado para golpear, de una figura proteccionista del amparo”; dijo al explicar que el amparo se puede promover a nombre de otra persona cuando está incomunicada.

“Las personas que resultaron afectadas pueden promover los medios de defensa o acciones, que pueden ser de manera penal o civil, contra quien usó mal su nombre para golpearlos políticamente”, declaró el ministro en retiro.

Sheinbaum Pardo pidió que se revise en qué caso se puede promover un amparo a nombre de otra persona.

