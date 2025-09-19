Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de México, acusó un golpe político contra y , hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los amparos presentados a su nombre.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Zaldívar refirió que debería haber algún tipo de sanción contra quien presentó estos amparos para “Andy” y “Bobby”.

“Uso abusivo interesado para golpear, de una figura proteccionista del amparo”; dijo al explicar que el amparo se puede promover a nombre de otra persona cuando está incomunicada.

Lee también

“Las personas que resultaron afectadas pueden promover los medios de defensa o acciones, que pueden ser de manera penal o civil, contra quien usó mal su nombre para golpearlos políticamente”, declaró el ministro en retiro.

Sheinbaum Pardo pidió que se revise en qué caso se puede a nombre de otra persona.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses