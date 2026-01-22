El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que gran parte de la población en San José Chiapa está a favor del Parque Ecológico de Reciclaje y aseguró que habrá conciliación, diálogo y comunicación con los pobladores.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, detalló que en la comunidad hay una mayoría que está a favor porque en San José Chiapas hay un tiradero que tiene 10 años y es un problema ambiental por la quema de basura.

Agregó que Puebla tiene un grave problema con respecto al destino de residuos sólidos, ya que se generan más de mil millones de toneladas de basura diarias en la región.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, durante conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Puebla (22/01/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

“Hay un tirador en San José Chiapa a un costado de la capital de la tecnología donde la presidenta nos autorizó el Polo de Desarrollo para el bienestar. Es diferente un tiradero a un centro de transformación, un centro de economía circular. Esa tarea la estamos trabajando, ya tenemos ubicadas las hectáreas que se necesitan”, indicó.

Sheinbaum busca reciclar basura y residuos sólidos

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el Polo de Bienestar de Economía Circular tiene el objetivo del reciclaje de basura o residuos sólidos, algunos otros materiales, residuos de construcción para construir banquetas y obras. Informó que hay varias empresas que están interesadas en el proyecto, desde el reciclado de tela hasta el reciclado de aceites.

“Ya están las empresas, pero siempre consultamos a la población, siempre. En el caso de Hidalgo, antes de iniciar la obra, consultamos a la población, la población dijo que prefería otro tipo de inversión y en este caso, pues también consultaríamos con una explicación muy clara de que no solo no tiene afectaciones si no generaría empleo”, expresó.

Mostró imágenes de las plantas de reciclaje de residuos sólidos en la Ciudad de México, donde se generan 8 mil toneladas diarias de basura y se reciclan 2 mil, explicó que son plantas con mucha sanidad y prácticamente automatizadas con medidas de seguridad.

“Para que la gente sepa que no se trata de un tiradero de basura, sino algo es un procesamiento de los residuos sólidos que permiten que se utilice el PET, que se utilice el plástico de alta densidad, en fin, todos los residuos, el aluminio, etcétera, para poderlo reciclar”, dijo.

La mandataria señaló que el objetivo del Centro de Reciclaje es mejorar la calidad de la gente, descartó que se lleven residuos de otros lugares y calificó este proyecto como una opción de economía circular a los residuos sólidos: “Y, por supuesto, se trabaja y se consulta a la población”.

