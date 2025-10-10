Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Secretaría de Cultura (SC), anunció la edición de "Original Yucatán", del 13 al 16 de octubre, en donde se contará con la participación de 300 artesanas y artesanos de todo el país, y que lo convertirá, afirmó, en el mercado de arte popular más grande de América Latina.

"Original " es un programa de la Secretaría de Cultura que busca transformar la visión sobre el trabajo de las comunidades artesanas al promover la dignidad y el comercio justo para las y los creadores del país. Se compone de un programa formativo con capacitación permanente, foros y encuentros entre artesanos, además de Encuentros de Arte Tradicional Mexicano.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la subsecretaria detalló que esta edición de Original se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, Yucatán, del 13 al 16 de octubre, de 11:00 a 22:00 horas.

Detalló que en Original Yucatán habrá 300 artesanas y artesanos, y en donde se podrá encontrar no solo arte textil sino también arte decorativo y utilitario, accesorios joyería, huipiles, rebozos tejidos en telar de cintura, camisas, blusas, vestidos bordados en distintas técnicas este país.

"Nos vamos a reunir en el mercado más grande de arte tradicional mexicano que hay en América Latina. Es un esfuerzo muy grande que se está haciendo con el gobierno estatal, con los propios artesanos que formaron parte de un consejo que están programando con nosotros”.

“Vamos a encontrar el trabajo de 300 artesanos, maestras y maestros de todo el país que representa realmente a 2 mil 500, porque la gran mayoría forman parte de colectivos o de unidades familiares que trabajan juntas, y en `Original´ podrán encontrar no solamente arte textil, sino también arte decorativo y utilitario, accesorios, joyería y todo aquello que implica en la avituallamiento y el vestir”, explicó.

En un enlace, Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, agradeció el apoyo del gobierno federal por llevar esta edición de Original a esa entidad, y el cual, indicó, ayuda a impulsar espacios que dignifican la cultura y el trabajo artesanal de México.

"Es una gran fiesta de la creatividad mexicana donde la tradición se encuentra con la innovación en los foros `Original´. Reflexionaremos sobre identidad comercio justo y sostenibilidad".

" `Original Yucatán´ es una plataforma de orgullo y transformación que reconoce el valor de las raíces y el talento de nuestra gente. Invitamos a todo México acompañarnos en este octubre en la ciudad de Mérida para celebrar juntas y juntos el arte la historia y la identidad que nos unen como nación".

