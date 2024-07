Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió a Zoé Robledo, Alejandro Svarch y Ruy López Ridaura para que continúen en sus cargos, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum dijo que siempre se toman en cuenta las recomendaciones, pero que más adelante hará los nombramientos.

"Siempre se toman en cuenta recomendaciones, por supuesto, ya tocará también nombrar a todos los compañeros de Salud", dijo en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que, López Obrador aseguró que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura; y Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) son “de lo mejor” para dar continuidad a la autollamada cuarta transformación.

En ese sentido fue cuestionada sobre si el presidente le ha hecho otras recomendaciones de funcionarios para que sigan en su cargo, Sheinbaum respondió: "Siempre, en las reuniones siempre, y es normal, uno dice, esta persona ha trabajado bien, además los conozco, conozco a todos los compañeros del gabinete del presidente".

Sobre si los funcionarios que se han integrado a su gabinete tendrán libertad para elegir a su equipo, la virtual presidenta electa mencionó que lo tendrán que platicar con ella, "hay muchísimas personas que nos han apoyado, que han estado ahí, que tienen los perfiles. Entonces siempre se platica con los secretarios".

"Pero tenemos que platicar muy juntos, no es solamente... este es un proyecto, no son personas aisladas. Por supuesto que la cabeza de la secretaría pues tiene que tener la coordinación con su equipo, pero este es un proyecto en donde participamos todos, no es secretarías aisladas que cada una define su proyecto", destacó.

Sheinbaum este jueves va a nombrar a tres titulares para su gabinete, la Secretaría de Cultura, Turismo y Trabajo y Fomento al Empleo en el Museo Interactivo de Economía.

















maot