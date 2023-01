Ante crisis política en Perú, AMLO acusa a ONU y OEA de estar de adorno; insiste en una renovación

Ante la crisis política que padece Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) están de adorno y floreros, por lo que insistió en que esos organismos necesitan una renovación tajante.

“Como lo planteó el presidente de Chile (Gabriel) Boric, que es lo bilateral, porque esto le corresponde a la ONU, a la OEA, y volvemos a lo mismo, no ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno, esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones”.

AMLO critica el silencio de la OEA

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo criticó el silencio de OEA ante la crisis política de Perú y cuando fue el intento de golpe de Bolivia ahí estaban con misiones y declarando que había un fraude en las elecciones, “y ahora no se dice nada sobre Perú”.

Lee también “Que se vayan a engañar a otra parte”: AMLO afirma que es el propio INE el que pone en riesgo las elecciones

El jefe del Ejecutivo pidió reproducir la intervención de Boric en la Cumbre de la Celac donde expresó que “no podemos ser indiferentes cuando en Perú, con el Gobierno de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas”.

“Es inaceptable que las Universidades de América revivan las tristes escenas de las dictaduras del cono Sur como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos”.

El presidente Boric aseguró que es necesario un cambio de rumbo en el Perú porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es “inaceptable”.

Lee también Presidenta de Perú pide apoyo a "elecciones libres" ante OEA; considera que es la única salida

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot