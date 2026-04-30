Ocho de cada 10 atenciones en salud mental infantil en México están relacionadas con ansiedad, depresión y problemas de conducta. El Sistema Nacional de Salud reporta casi 145 mil consultas para población de cinco a 19 años.

El suicidio se mantiene entre las principales causas de muerte en este grupo: más de 700 menores de entre 10 y 17 años fallecen cada año, según el Inegi, con datos procesados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, que se ubican entre los más altos de las últimas décadas.

El estudio Salud mental de niñas, niños y adolescentes en México, de Save the Children, advierte que el suicidio en niñas y adolescentes crece a mayor ritmo que en hombres.

“Factores como sobrecarga de cuidados, acoso, embarazos no planificados y violencia de género podrían estar detrás”, señala.

Agrega que 77.7% de los casos se concentra en ansiedad (34.6%), problemas de conducta (22.6%) y depresión (20.5%). Por edad, la ansiedad predomina entre 10 y 14 años; la conducta, entre cinco y nueve años, y la depresión, de entre 15 y 19 años.

La demanda se concentra en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Guerrero, que suman más de la mitad de los casos.

El informe advierte que se requiere inversión progresiva para avanzar hacia la cobertura universal. Actualmente México destina menos que el promedio mundial (2.8%) y muy por debajo de países de altos ingresos.

En este contexto, Juan Martín Pérez atribuye el problema a tres factores: precariedad familiar, políticas de seguridad que generan incertidumbre, y exposición creciente a pantallas.

Este entorno reduce el juego libre, limita la convivencia y favorece el sedentarismo, con efectos en el desarrollo emocional. Además, la Organización Mundial de la Salud advierte que 30% de la población mundial enfrenta problemas de salud mental.

“No es un tema que se resuelva con palmadas en la espalda”, subraya.

Para Save the Children, la prevención es la clave. De no atenderse, los casos de ansiedad, depresión, autolesiones y riesgo suicida podrían aumentar, especialmente en adolescentes, alerta Nancy Ramírez.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.